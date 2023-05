“Il caso Lingstrom”: la grossetana Melissa Sinibaldi presenta il suo ultimo romanzo

Grosseto. E’ stato presentato ieri, venerdì 5 maggio, alle 18,30 nel Piano nobile del villino Pastorelli a Grosseto, sede della società Fidia, il nuovo romanzo di Melissa Sinibaldi “Il caso Lingstrom“. Insieme all’autrice, ha dialogato Gianni Bartolini, il quale l’ha accompagnata con una breve performance teatrale. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice fiorentina Porto Seguro Editore, con cui l’autrice ha già pubblicato il romanzo “La stanza del buio” (2019) e “Tutta colpa di Dubai” (2021).

Il romanzo

La donna torna protagonista in questo romanzo giallo da leggere tutto d’un fiato. Mary è una detective inflessibile e stakanovista che lavora nella contemporanea Liverpool. Dopo aver affrontato eventi burrascosi e tristi nel corso della sua vita, decide di concentrarsi esclusivamente sulla sua professione. La sua routine viene interrotta quando viene trovato il cadavere di una giovane donna, senza documenti o impronte digitali. Quando scopre che la vittima è la figlia di uno degli uomini più potenti della città, Mary deve superare ostacoli e peripezie per trovare il colpevole, mentre affronta la pressione del suo capo esigente e dell’aggressiva stampa locale. Il suo amico Marc la sostiene durante la complessa e intricata indagine, dove i colpi di scena sono dietro l’angolo e in una realtà dove nulla è come sembra. Riuscirà Mary a risolvere questo misterioso enigma e a scoprire tutta la verità?

Il libro è disponibile sul sito web della casa editrice Porto Seguro, al link www.portoseguroeditore.com, su ordinazione in tutte le librerie e acquistabile su tutte le piattaforme online.