“Quadrivolà – Tra arte e letteratura”: le opere di Claudio Spinelli in mostra a Il Quadrivio

Grosseto. Continua l’attività di divulgazione artistica alla galleria Il Quadrivio, in viale Sonnino, a Grosseto..

La vetrina de Il Quadrivio si conferma realtà importante nel panorama dell’offerta culturale di qualità per il territorio, anche per la sua capacità di scovare interessanti espressioni e nuovi linguaggi per l’arte. Lo testimoniano i numerosi eventi ospitati sin dall’inizio del 2023. Incontri stimolanti, di varia natura artistica, che hanno sempre suscitato un notevole interesse in un pubblico esigente, curioso ed attento.

Dopo la mostra congiunta dei pittori Sabina Chiarello e Claudio Paganucci, chiusasi il 21 aprile scorso, la titolare Patrizia Zuccherini, volendo dare spazio alla memoria del centenario della nascita del grande Italo Calvino, ha pensato di ospitare una “personale” molto interessante che prende spunto da un’opera famosa dello scrittore, “Il barone rampante”.

L’autore delle sedici tele ispirate all’opera, che verranno esposte dal 3 al 14 maggio, con inaugurazione mercoledì 3 maggio alle 18.00 e per tutti i giorni seguenti con apertura al pubblico dalle 17 fino alle 19, è Claudio Spinelli.

L’artista

Claudio Spinelli è un follonichese di nascita che abita e lavora a Pisa, dove è professore di Chirurgia pediatrica ed infantile all’Università. Attualmente è direttore della sezione universitaria di Chirurgia pediatrica e adolescenziale dell’Azienda ospedaliera (Ospedale di Cisanello). Da sempre impegnato sul fronte scientifico, ma anche molto appassionato per l’arte. L’attività artistica ha sempre accompagnato la sua crescita interiore, umana e personale, svolgendo un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’uomo.

La mostra

La sua mostra personale si chiamerà “Quadrivolà- Tra arte e letteratura”.

“’Quadrivolà – afferma Claudio Spinelli – sono quadri che volano, colori che prendono vita; sono nient’altro che le mie idee, liberamente ispirate da fonti epigrafiche del ‘Barone rampante’ di Italo Calvino, a cento anni dalla sua nascita, che prima si trasmutano in materia… in opere pittoriche: in altalena, in alberi che crescono su altri alberi, in tronchi, in rami, in foglie, in lucciole, in stelle, in nuvole, in colline, in libri, in lanterne di carta, in alberi della cuccagna, in bolle di sapone, in uomini leggeri che camminano senza peso o che volteggiano su una mongolfiera, e poi, i loro colori e le loro forme iniziano a espandersi…a muoversi… a volar via. Con la forza di volontà riescono a liberare la loro anima, imprigionata come un prezioso segreto all’interno della loro cornice, fino a divenire veri e propri quadri parlanti… a emettere silenziose parole: sulla natura, sul tempo che passa, sulla memoria, sull’amore, sul destino, sulla finitezza umana e sull’oltre. E nessuno potrà mai sapere dove finirà il loro volo.

La mostra – curata dall’associazione culturale Polis 2001 in collaborazione con Emozion-Arti, che porta un titolo un po’ bizzarro, ma che ben si accosta al nome della location, vuole fare da apripista ad una prossima realizzazione teatrale, un’opera curata sempre da Polis 2001.

Durante la rappresentazione dell’opera omonima, i dipinti di Claudio Spinelli verranno proiettati sullo sfondo del proscenio e, grazie ad un’esecuzione orchestrale dal vivo e alla voce di quattro attori, sarà data maggiore esaltazione ai suoi quadri che diventeranno il fulcro di tutta la rappresentazione.

Ingresso libero. Per informazioni: