“Pci in Toscana dalla liberazione allo scioglimento”: l’Isgrec presenta il libro

Grosseto. Martedì 2 maggio, alle 18, nella sala “C. Cangialosi” della Cgil di Grosseto (in via Repubblica Dominicana 80), sarà presentato il volume, curato da Catia Sonetti, “Pci in Toscana dalla liberazione allo scioglimento. Racconto per immagini” (Ets, 2021).

Interverranno: Barbara Pinzuti (vicepresidente dell’associazione La Quercia di Grosseto), Catia Sonetti (direttrice di Istoreco Livorno e curatrice del volume), Federico Creatini (di Istoreco Livorno e dell’Università di Pisa), Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec).

Il libro

Suddivise in quattro sezioni fotografiche, le 268 immagini che compongono il volume raccontano il radicamento capillare che il Partito comunista italiano conobbe in Toscana tra il 1945 e il 1991. Un viaggio lungo e ricco di sfumature, capace di riflettere nell’eterogeneità territoriale della regione una parte importante della storia repubblicana del Paese. Dalle battaglie civili alle grandi questioni internazionali, passando per l’attivismo richiesto dalla vita di partito e le affollatissime feste de l’Unità, gli scatti presenti in queste pagine si pongono l’obiettivo di recuperare lo spirito di partecipazione collettiva che contraddistinse l’esperienza del Partito comunista italiano, valorizzandone la dimensione condivisa e trasmettendone la memoria pubblica e privata.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea e dall’associazione La Quercia di Grosseto, in collaborazione con Istoreto Livorno.

Informazioni: tel. 0564.415219, e-mail segreteria@isgrec.it, sito www.isgrec.it.