“Il vetro e il diamante”: Renata Caprini Ginesi presenta la sua raccolta di poesie nella chiesa dei Bigi

Grosseto. L’aperitivo letterario torna nella chiesa dei Bigi venerdì 28 aprile, alle 18.30. La rassegna organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, vedrà protagonista Renata Caprini Ginesi e il suo ultimo libro “Il vetro e il diamante“, edito da Effigi. A presentare l’autrice sarà Fulvia Perillo.

Il biglietto

Il biglietto d’ingresso all’evento – che rientra fra le iniziative del progetto “Grosseto Città che legge” – costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Luzzetti; è consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Il libro

“Il vetro e il diamante” è una raccolta di poesie. «Le poesie raccolte in questo libro – ricordano dall’associazione Letteratura e dintorni – nascono da un’esigenza interiore. Non sono state composte per seguire una moda letteraria o per giungere ad un’effimera notorietà: l’autrice, Renata Caprini Ginesi, le ha scritte per dare espressione compiuta alle emozioni provate in certi momenti dolorosi della vita».

L’autrice

Renata Caprini Ginesi vive a Scansano. Ex assessore alla cultura e docente, nelle sue opere la scrittrice parla della gente, delle cose e delle atmosfere che hanno fatto e fanno ancora parte di un territorio magico come quello delle colline maremmane in cui sorge Scansano. La contraddistingue uno stile narrativo che ha sempre suscitato l’interesse della critica e l’amore dei lettori.