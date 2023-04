“Attraverso i suoni”: Alessio Masi in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. Continuano i grandi appuntamenti di A.Gi.Mus Grosseto.

Dopo il concerto per i 100 anni dell’Aeronautica Militare nell’hangar del 4° Stormo e in attesa del maestro Stefano Bollani il 5 maggio sul palco del Teatro Moderno, l’attenzione di A.Gi.Mus si concentra sui giovani talenti toscani da individuare e promuovere in campo musicale per accompagnarli in un cammino professionale.

È il progetto “Attraverso i suoni“, di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani (presidente di Agimus Firenze e primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e presidente di A.Gi.Mus. Grosseto).

Il concerto

Al via da giovedì 27 aprile i concerti dei vincitori della seconda edizione. A esibirsi a Grosseto, alle 18.00, nell’auditurium del Polo Bianciardi, in piazza De Maria, sarà il giovane Alessio Masi, pianista che ha scelto un recital su forme e temi del periodo barocco dal titolo “L’eredità bachiana”.

Alessio Masi si è distinto come musicista di talento vincendo il primo premio assoluto al concorso “Hermès per i talenti 2022” di Palermo, per il quale ha conseguito una borsa di studio triennale, concerti premio ed un invito speciale come studente visitatore alla Verbier Festival Academy in Svizzera. Ha conseguito il diploma accademico di I livello in pianoforte con lode e menzione d’onore al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, dove continua a frequentare il corso di composizione con il maestro Loris Capister. Studia attualmente pianoforte a Firenze con Alessandra Ammara e Roberto Prosseda, frequentando il biennio accademico di pianoforte al Conservatorio “L. Cherubini” ed il corso di perfezionamento in pianoforte all’Accademia “Musicafelix”.

Ha frequentato le masterclass di William Grant Naborè, Alexander Malofeev, Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Roberto Prosseda e Maria Narodystka. Ha frequentato per anni il corso di direzione d’orchestra del maestro Carmelo Caruso al Conservatorio di Palermo ed ha partecipato ad una masterclass di Bruno Aprea. Si è esibito in oltre 50 concerti in qualità di solista, musicista da camera e direttore d’orchestra. Esegue spesso in concerto proprie composizioni e proprie trascrizioni dalle partiture orchestrali. Ha all’attivo numerose occasioni concertistiche, alcune delle quali vedranno come protagonista la sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven. É risultato vincitore assoluto di numerosi concorsi nazionali, come il “Benedetto Albanese” di Caccamo ed il “Linares Villani” di Mazara del Vallo, e di una borsa di studio al Conservatorio di Palermo come pianista da camera per le classi degli archi, grazie alla quale ha ampliato notevolmente il suo repertorio. Sotto la guida dei suoi insegnanti, sta lavorando al suo primo disco, interamente dedicato alla musica pianistica di Fanny Mendelssohn.

Il programma

Il programma di giovedì 27 aprile prevede Lodovico Giustini, Sonata in sol minore op.1 No.1; Ludwig van Beethoven, Sonata No.30 in Mi maggiore op.109; Fanny Mendelssohn, Capriccio in Si minore H349; César Franck, Preludio, Corale e Fuga.

Ingresso gratuito.

Prossimo appuntamento con “Attraverso i suoni” giovedì 18 maggio con il pianista Davide Marcati.

Foto: Lorenzo Diesati