Il canto del Maggio torna ad animare la frazione: ecco i gruppi protagonisti

Marina di Grosseto (Grosseto). Anche quest’anno si canterà il Maggio a Marina di Grosseto.

Grazie infatti alla Pro Loco, gruppi di maggerini animeranno la frazione balneare nel pomeriggio del primo maggio.

A cantare gli auguri gioiosi per l’arrivo della primavera saranno I Carbonai di Maremma, il coro La Monticellese e i Petti Rossi.

Il canto del Maggio

In Maremma il canto del Maggio è tipico dei gruppi che durante la notte del 30 aprile annunciano l’arrivo della bella stagione, del ritorno della natura in festa: è uno dei caposaldi delle tradizioni maremmane.

I canti raccontano la vita dei paesi e delle campagne, di una vita che testimonia le nostre radici in Maremma.

I “maggerini” ricambiano le offerte che vengono loro fatte in cibo e bevande con canti, stornelli, quartine ed ottave in rima, in un tripudio di allegria e colori.

“Siamo felici – commenta Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare – di essere riusciti anche per quest’anno ad organizzare un’animazione per le vie della frazione in occasione del primo maggio. Ringrazio infinitamente i volontari dei vari gruppi di maggerini che saranno con noi per la loro disponibilità e voglia di regalare allegria. Allo stesso modo ringrazio anche quelle attività che, nel corso delle esibizioni, offriranno dei ristori a questi cantori, con del buon vino e qualcosa da spilluzzicare: in pieno stile maggerino”.

I mercatini

A fare da corollario saranno i mercatini con la seconda tappa della “Primavera alla Marina“, che dal 29 aprile fino al 1° maggio offriranno a cittadini e turisti la possibilità di scegliere tra articoli di antiquariato, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento d’antan.