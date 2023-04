Giornata mondiale del libro, la Rete Grobac: “Ricorrenza che celebriamo ogni giorno grazie ai nostri operatori”

Grosseto. Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

“Una ricorrenza – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Rete Grobac delle biblioteche di Maremma – che, nelle nostre strutture, di fatto è celebrata ogni giorno”.

Sì, perché nelle 17 biblioteche pubbliche della rete e nei 13 istituti privati uniti in Grobac, l’impegno per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del diritto di autore non finisce mai.

“Ogni giorno, la professionalità dei nostri operatori e la loro competenza permettono a migliaia di utenti di accedere a un patrimonio ricchissimo di opere di vario genere, su vari supporti, dal cartaceo al digitale, e di accrescere così la propria conoscenza”, prosegue Rabazzi.

A questo si aggiunge il grande impegno per l’organizzazione di iniziative ed eventi per pubblici di varie età che sono pensati proprio per far vivere le biblioteche anche come luoghi di aggregazione.

“Tra l’altro, in questi mesi – dichiara Rabazzi –, le biblioteche sono tornate ad essere luogo di studio e di consultazione per tanti studenti: dopo due anni di difficoltà e aperture a singhiozzo, tornare a vedere le sale vive e frequentate è un grande motivo di soddisfazione che in occasione della Giornata del libro più che mai, merita di essere festeggiata“.

La Giornata del libro e del diritto di autore è stata istituita nel 1996 dall’Unesco e la data del 23 aprile è stata individuata perché ricorre l’anniversario di morte di tre importanti autori: William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega.