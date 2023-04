La botanica del riciclo: laboratorio creativo al Museo di storia naturale

Grosseto. La primavera sboccia nel giardino e nelle sale del Museo di storia naturale della Maremma con il laboratorio creativo “La botanica del riciclo”, a cura della cooperativa MaremMagica, che insegnerà a tutti i partecipanti come impiegare materiale di recupero per realizzare splendidi fiori colorati.

Come partecipare

L’appuntamento è per sabato 22 aprile alle 17 nella sede di strada Corsini 5, a Grosseto: il costo di partecipazione è di 10 euro, è ammesso un massimo di 10 partecipanti, per questo è richiesta la prenotazione, scrivendo a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamando il museo al numero 0564.488571. Il laboratorio creativo è per adulti.

«Sabrina – fanno sapere gli organizzatori – insegnerà l’arte del riciclo creativo: tante tecniche e trucchi per utilizzare materiali di recupero in maniera fantasiosa e divertente, e realizzare splendidi fiori colorati con i quali far entrare la primavera nelle case di tutti noi».

Il programma

Il programma dell’evento: il ritrovo al museo è fissato per le 17 di sabato 22 aprile con l’introduzione al laboratorio, mentre dalle 17.30 alle 19 è prevista la parte pratica con la realizzazione di fiori colorati con materiale di recupero.

E domenica 23 aprile alle 17 il Museo di storia naturale della Maremma propone una visita guidata gratuita con biglietto d’ingresso ridotto: 3 euro per adulti, gratis per under 14, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura.