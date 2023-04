Festival Resistente, al via la XXV edizione: il programma

Grosseto. Torna il Festival Resistente al Cassero di Grosseto. Per la sua XXV edizione, in programma dal 22 al 25 aprile, la manifestazione che celebra la Resistenza e la Liberazione dell’Italia dal fascismo, ha scelto come titolo “Margini di resistenza“: per omaggiare il film girato a Grosseto, ma anche per definire quei possibili approcci culturali che rappresentano una risposta al clima di violenza, intolleranza, omologazione culturale e negazione dei diritti che negli ultimi anni si è fatto strada. Esistono margini di resistenza? A questa domanda il festival cercherà di dare una risposta attraverso incontri, libri, concerti e momenti di incontro con le associazioni che da sempre sono al fianco dell’iniziativa.

Il programma

Si inizia domani, sabato 22 aprile, alle 16.30, con l’animazione per bambini “Esploratore/trice per un giorno” (dai 3 anni) a cura di Associazione Prima educare Aps. Il laboratorio vedrà come protagonisti gli elementi naturali, il rispetto per l’ambiente, il riutilizzo di materiali che crediamo non servano più.

Alle 18 il primo incontro dal titolo “Margini di resistenza: come rispondere alla ‘normalizzazione’ del fascismo. Tra parchi, vie e quotidianità come resistere allo sdoganamento di idee illiberali e liberticide”. Coordina: Simone Ferretti, presidente di Arci Toscana. Partecipano: Carlo De Martis, dell’associazione Festival Resistente, Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec, Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto, Lucrezia Iurlaro, presidente dell’associazione Tocca a noi, Pietro Mecarozzi, giornalista in collegamento.

La musica è protagonista alle 21.30 con il ritorno sul palco del festival dei Quartiere coffee. In attesa del nuovo imminente album, i Quartiere presentano alcuni dei brani usciti nell’ultimo anno, in seguito alla reunion con Tommaso “KgMan” Bai.

In chiusura Sandrino The Killer dj set .

Nei giorni successivi saranno protagonisti proprio Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti che, freschi di candidatura ai David di Donatello si esibiranno con il loro gruppo, i Pegs (23 aprile), mentre il 24 aprile dalla montagna scenderà la Leggera Electric Folk Band accompagnata dai Briganti. Si chiude il 25 aprile con il tradizionale pranzo e i canti popolari.

Informazioni: cell. 388.3955899 (per prenotare pranzo del 23 e del 25 aprile), sito www.festivalresistente.it, pagina Facebook Festival Resistente Arci

Ingresso gratuito, in caso di pioggia le attività si sposteranno al circolo Khorakhanè.

Il Festival è organizzato dal circolo Arci ‘Associazione Festival Resistente’ insieme ad Anpi, Isgrec e con il patrocinio della Provincia di Grosseto. Con il sostegno della cooperativa Uscita di Sicurezza, il contributo di associazione culturale La Quercia di Grosseto, Humanitas, Camping Il Sole, Gls, Unicoop Tirreno, CGgil e le preziose collaborazioni di circolo Arci Khorakhanè, Libreria QB, Legambiente, Libreria delle Ragazze, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Ccibo Maremma, associazione Prima Educare Aps, associazione Tejidas, Cantiere 4, Misericordia Campagnatico.