Ponte del 25 aprile: tutte le iniziative nei Musei di Maremma

Grosseto. Musei aperti, visite guidate, laboratori, escursioni e tanto altro. Il sistema Musei di Maremma si prepara per accogliere i visitatori per il lungo ponte che va da sabato 23 a martedì 25 aprile, festa della Liberazione.

Grosseto e Castiglione della Pescaia

Nel capoluogo Grosseto i due musei della Fondazione Grosseto Cultura, il Polo culturale Le Clarisse (tel. 0564.488066; e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com) e il Museo di storia naturale della Maremma (tel. 0564.488571; e-mail info@museonaturalemaremma.it), sono aperti da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Tra gli eventi in programma al Museo di storia naturale, sabato 22 aprile, alle 17, “La botanica del riciclo”, realizzazione di composizioni floreali utilizzando materiali di riciclo; (richiesta la prenotazione). Domenica 23 aprile, alle 17, visita guidata gratuita e biglietto d’ingresso ridotto a 3 euro (gratis per under 14 e over 65).

Fino a domenica 7 maggio nel Polo Le Clarisse si può visitare la mostra “Grosseto 900 – Carlo Levi, Renato Guttuso, Ernesto Treccani”. Sempre a Grosseto il Museo archeologico e d’arte della Maremma è aperto lunedì 24, dalle 10.30 alle 17, e martedì 25, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (e-mail accoglienzamaam@gmail.com ).

L’area archeologica di Roselle (tel. 0564.402403) apre al pubblico dalle 9.45 alle 18 con i suoi splendidi mosaici e le vestigia architettoniche di epoca etrusco romana.

A Castiglione della Pescaia il giardino d’arte Viaggio di ritorno dell’artista Rodolfo Lacquaniti è aperto sabato 23 e martedì 25 con visite guidate insieme all’artista (prenotazioni: giardinoviaggiodiritorno@gmail.com ).

A Vetulonia il Muvet, Museo civico archeologico (tel. 0564.948058, e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it) è sempre aperto dalle 10 alle 18. Anche l’area archeologica nazionale di Vetulonia è aperta lunedì 24 e martedì 25 aprile: Costa murata dalle 9.45 alle 13 e la tomba etrusca della Pietrera dalle 14.30 alle 18.30, (tel. 335.6538242).

Colline Metallifere

A Massa Marittima (tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com), il Museo archeologico, il Museo di San Pietro all’Orto e la Torre del Candeliere sono aperti da sabato a martedì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Il nuovo museo delle miniera, Subterraneo, che sarà inaugurato il 21 aprile, propone un suggestivo percorso espositivo e visite guidate alle 11, 12, 15 e alle 16.

In località Valpiana è aperto l’Aquarium Mondo Marino con il Centro Studi Squali, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, (informazioni cell. 342.5713315).

A Gavorrano, presso la sede del Parco nazionale delle Colline Metallifere, è aperto il nuovo GeoMet, Museo della geodiversità e delle miniere delle Colline Metallifere, dal 21 al 25 aprile e dal 28 al 30 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. (tel. 0566.844247, mail info@parcocollinemetallifere.it).

A Scarlino il Museo archeologico del Portus Scabris, al Puntone, e il Centro di documentazione Riccardo Francovich, nel centro storico di Scarlino, sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (tel. 0566.38023).

Il Centro di documentazione etrusco di Rocca di Frassinello, situato nella cantina disegnata da Renzo Piano nel Comune di Gavorrano, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (tel. 0566.88400; e-mail visite@roccadifrassinello.it ). Possibilità di visite guidate alle 11, 15 e alle 17.

A Follonica il Museo delle arti in ghisa, Magma (tel. 0566 59027), è aperto dalle 15.30 alle 19, mentre la pinacoteca civica dalle 15.30 alle 19.30 (e-mail: frontoffice@magmafollonica.it).

Monte Amiata

Il Polo museale di Arcidosso, nel Castello aldobrandesco (e-mail locoarcidosso@yahoo.it, tel. 366.7472612), con i suoi quattro musei (Museo David Lazzaretti, Collezione di armi, Museo del paesaggio medievale e Maco) è aperto da sabato 22 a martedì 25 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; il Museo etnografico dei secchi e dei triachi di Arcidosso il 22, 23 e 24 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, e martedì 25, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Il Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora (tel. 0564.978823, e-mail minieredimercurio@gmail.com) invece è aperto da sabato a martedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Infine, a Castel del Piano le Collezioni di Palazzo Nerucci (cdp.palazzonerucci@gmail.com) sono aperte dalle 10 alle 12 sabato, domenica e luned,ì mentre martedì 25 aprile porte aperte dalle 16 alle 19. Il piccolo, ma interessante, Museo mineralogico di Semproniano aperto il fine settimana e il martedì 25 aprile.

Costa d’Argento

La Polveriera Guzman – Museo archeologico di Orbetello (tel. 350.5905073) è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; il Museo archeologico nazionale e Antica città di Cosa ad Ansedonia dalle 9.45 alle 18.45 (tel. 0564.881421).

A Porto Ercole l’orto botanico Corsini, in via delle Passioniste 1, è aperto tutti i giorni dal 21 al 30 aprile alle 18 (prenotazioni 328.9540685).

Colline dell’Albegna

Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano (mancianopromozione@gmail.com) è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia presenta la sua nuova mostra “Passioni di un collezionista. Dipinti fiamminghi e olandesi del Cinque e Seicento” , che inaugura sabato 22 aprile, ed è aperto dalle 9 alle 12.30 domenica, lunedì e martedì. (tel. 0564.601259, e-mail info@poloaldi.it).

Il Museo archeologico, della vite e del vino di Scansano è aperto sia il 24 che il 25 aprile dalle 15 alle 19 (musei@comune.scansano.gr.it).

Colline del Tufo

A Sorano, il Parco archeologico Città del Tufo (tel. 0564.614074, e-mail info@leviecave.it ) propone la Fortezza Orsini visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, con le visite guidate ai camminamenti alle 12, 15 e 18.

La necropoli etrusca di Sovana, con la tomba Ildebranda, è aperta dalle 10 alle 19 e il Museo di San Mamiliano di Sovana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da non mancare poi una passeggiata sulle misteriose vie cave scavate nel tufo.

A Pitigliano il Museo ebraico “La piccola Gerusalemme” è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (tel. 0564 614230) tutti i giorni, escluso il sabato.

Per ulteriori informazioni su aperture e orari del sistema Musei di Maremma: www.museidimaremma.it.