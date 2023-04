“Poesia al lume di candela”: doppio appuntamento con l’arte e la cultura

Grosseto. La Mostra di Primavera promossa a Grosseto dall’associazione culturale Polis 2001 in collaborazione con Emozion-Arti, che vede esposte alla galleria d’arte Il Quadrivio di Patrizia Zuccherini le opere di Sabina Chiarello e Claudio Paganucci, giunge, oramai, al termine.

Venerdì 21 aprile, ultimo giorno in cui il pubblico potrà visitare la galleria, ci sarà con l’occasione un piccolo rinfresco offerto dall’organizzazione.

“Poesia al lume di candela”

Ai presenti e agli appassionati di poesia gli stessi organizzatori rivolgono l’invito a partecipare la sera stessa (alle 21) all’evento serale “Poesia al lume di candela“. Una serata dedicata all’arte poetica che riprende una serie di incontri già effettuati nela sede dei locali dell’Uscita di Sicurezza L’Abbriccico, di via Lazzeretti n. 10.

Venerdì un ponte ideale collegherà i due luoghi dell’anima, le due sedi dove si sono svolti tutti gli eventi che per due mesi hanno coinvolto centinaia di persone appassionate di poesia, ma anche di teatro, danza ed arte in genere.

Dal Quadrivio, da quel magico incrocio, una delle quattro strade è quella che ci condurrà in via Lazzeretti, sede dell’Abbriccico, per assistere alla seconda serata dell’iniziativa “Poesia al lume di candela”.

Gli organizzatori ringraziano Uscita di Sicurezza e Patrizia Zuccherini per aver messo a disposizione i locali. Ma un grazie va soprattutto al pubblico e a tutti i fedelissimi frequentatori degli eventi programmati.

Per maggiori dettagli rivolgersi ad associazione culturale Polis 2001 (cell. 347.2299737) o ad Emozion-Arti (cell. 347.5364188).