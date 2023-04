“Madri costituenti della Repubblica Italiana”: al via la mostra a Palazzo Aldobrandeschi

Grosseto. Una settimana di iniziative in prossimità del 25 aprile per rendere omaggio alle 21 Madri costituenti della Repubblica Italiana.

Dopo il debutto avvenuto lo scorso 4 marzo, la mostra itinerante sarà infatti presentata ed inaugurata il prossimo 21 aprile all’interno della prestigiosa sede istituzionale della Provincia di Grosseto, presso Palazzo Aldobrandeschi in piazza Dante Alighieri.

Una mostra che nasce simbolicamente ad 80 anni dall’inizio dell’esperienza della Resistenza e della lotta di Liberazione ed a 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, per ricordare il contributo delle donne alla realizzazione della Carta costituzionale e della società moderna. Si intitola per l’appunto “Madri costituenti della Repubblica Italiana” e celebra le 21 donne che, dal 25 giugno 1946, fecero parte dell’Assemblea costituente eletta per redigere la Costituzione, ratificare i trattati internazionali, votare la fiducia al Governo e approvare le leggi. Quelle 21 donne furono accomunate dalla volontà democratica di contribuire fattivamente alla vita politica e, insieme, segnarono una tappa fondamentale della storia italiana. La loro presenza fu infatti determinante per fare della “legge delle leggi” lo strumento di parità fra i sessi a garanzia dell’emancipazione di tutte le donne.

La mostra

La mostra propone ventidue pannelli di facile lettura, fruibili liberamente dal pubblico, che racchiudono contenuti tematici dedicati al prezioso contributo di tutte le Madri costituenti e ne evidenziano, attraverso le note biografiche ed alcuni brani tratti dagli interventi svolti durante i lavori assembleari e parlamentari, la profonda rivoluzione segnata dal loro ingresso nello scenario politico nazionale. Tutti i pannelli sono muniti di codice QR per consentire, a chi dispone di uno smartphone o di un dispositivo multimediale, di accedere ad ulteriori contenuti ipertestuali di approfondimento attraverso il sito dedicato “www.MadriCostituenti.it“.

Il progetto

La mostra si inserisce inoltre nel progetto portato avanti dal coordinamento donne Anpi, dalla sezione “Carla Nespolo” di Grosseto dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia e dalla Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto che intende trasmettere, in modo particolare alle giovani generazioni, i valori di una cittadinanza paritaria tra i generi, anche attraverso l’intitolazione di vie, piazze e giardini alle personalità femminili che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società e dare lustro al Paese.

L’incontro pubblico

Proprio con queste finalità, dopo i saluti istituzionali e durante l’incontro pubblico previsto in Sala Pegaso alle 11 di venerdì 21 aprile, Antonella Coppi e Daniela Castiglione illustreranno il significato della mostra ricordando vicende storiche che hanno visto protagonisti donne e uomini per la conquista della libertà e per porre le fondamenta del nostro ordinamento politico, economico e sociale.

All’inaugurazione della mostra, nonchè all’introduttivo seminario organizzato grazie alla disponibilità e alla competenza del dottor Michael Alexander Calì e della giurista Alessandra Piccinini, sono state inoltre invitate a partecipare studentesse e studenti in rappresentanza di alcune delle scuole di ogni ordine e grado che nel capoluogo maremmano sono impegnate nell’ultradecennale progetto educativo provinciale denominato “A scuola di Costituzione” e “Sentieri partigiani”, parte del più ampio protocollo d’intesa tra l’Anpi ed il Ministero dell’Istruzione.

L’Assemblea costituente

Il 2 giugno 1946 l’Italia intera venne chiamata al voto, il primo dopo il ventennio del fascismo e della conseguente occupazione nazifascista. Il risultato del referendum, proclamato dalla Corte di Cassazione il 10 giugno 1946, vide vincere i voti a favore della Repubblica.

Il 25 giugno 1946 si riunì per la prima volta l’Assemblea costituente e ventuno donne entrarono a far parte di quel gruppo di eletti che potevano sedere ufficialmente tra i banchi della politica: Anna Maria Agamben, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Livia Merlin, Angela Minella, Rina Montagnana, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio; ventuno nomi, alcuni dei quali spesso poco conosciuti, che la mostra porta giustamente all’attenzione pubblica quale spunto di riflessione storica e civica.

La mostra, patrocinata dal Cesvot e dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, sarà visitabile grazie alla collaborazione con la Provincia di Grosseto e la Commissione pari opportunità provinciale fino a venerdì 28 aprile durante gli orari di apertura di Palazzo Aldobrandeschi, sede del Presidio istituzionale antifascista. L’esposizione proseguirà il proprio percorso itinerante grazie all’organizzazione di volontariato divulgativo/culturale “Working Class Hero OdV”, che ne curerà l’allestimento in numerose città toscane e nel resto della penisola italiana.