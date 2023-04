“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: appuntamento con la musica di Vivaldi

Grosseto. La rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna con un nuovo appuntamento nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura, in via Bulgaria.

Il concerto

Sabato 15 aprile, alle 17 (ingresso gratuito), si esibirà un quartetto formato da Valentina Garofoli al violino, Michele Makarovic (nella foto) alla tromba, Alessandro Benedettelli alla chitarra e al mandolino e Laura Bianchi al violoncello: i musicisti eseguiranno un programma interamente dedicato a Vivaldi.

I musicisti

Valentina Garofoli si è diplomata in violino nel 2001 al Conservatorio “Franci” di Siena e si è perfezionata (sempre in violino) all’Accademia musicale di Firenze. Dal 2000 è elemento stabile dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dell’orchestra da camera “Cavalieri”. Ha collaborato come violinista nelle orchestre in programmi televisivi Rai e Mediaset: da “Amici” di Maria de Filippi a Domenica In, fino al Festival di Sanremo, esibendosi con Ornella Vanoni, Giorgia, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Mario Biondi. Nel 2009 ha preso parte alla tournée di Renato Zero. Dal 2001 è docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Alessandro Benedettelli si è diplomato in chitarra nel 2004 come privatista, con il massimo dei voti e la lode all’Istituto “Mascagni” di Livorno. Nel 2007 si è laureato in Discipline musicali al Conservatorio di Vicenza. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali e attualmente è docente di chitarra classica al Liceo musicale di Grosseto.

Michele Makarovic si è diplomato in tromba nel 1986 al Conservatorio di Livorno. Dopo varie esperienze nel campo classico, dal 1990 si è specializzato in big band Jazz. Ha collaborato come prima tromba in diverse formazioni jazzistiche (e non) e ha partecipato come orchestrale e solista a trasmissioni televisive e a tournée nei migliori teatri italiani. Nel 2008 si è laureato in tromba all’Istituto di alta cultura “Mascagni “di Livorno e nel 2010 nello stesso istituto ha conseguito il diploma di trombone. Attualmente è docente in tromba al Liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto e in tromba e trombone all’Istituto musicale “Giannetti” di Grosseto, alla Scuola comunale di musica di Casteldelpiano e all’Associazione musicale “Ceccherini” di Orbetello.

Laura Bianchi ha perfezionato i suoi studi di violoncello sotto la guida di Macrì, primo violoncello dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, e ha frequentato corsi di musica da camera. Ha collaborato con prestigiose orchestre sinfoniche e da camera. Dal 1991 è direttore stabile dell’Orchestra da camera “Carlo Cavalieri” di Grosseto e dal 1994 ricopre il ruolo di primo violoncello dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, che ha anche diretto. Attualmente è docente all’Istituto musicale “Giannetti” di Grosseto.