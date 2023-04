“Dove vai tutta nuda?”: la commedia in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. Domenica 16 aprile, alle 17.00 e alle 21.00 (in doppia replica), al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Dove vai tutta nuda?,” da Georges Feydeau (traduzione e adattamento di Giacomo Moscato), commedia brillante allestita dal laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto per la triplice regia di Laura Sbrana Adorni, Anna Davì e Fabrizio Bonifazi.

Le premiazioni

Si tratta dell’ultimo spettacolo (fuori concorso) del festival “Non ci resta che ridere” 2022/23 (XIII edizione) che, come da tradizione, costituisce l’evento di chiusura dell’intero festival: al termine della replica pomeridiana, infatti, avranno luogo le premiazioni che decreteranno i vincitori per le categorie “Miglior spettacolo”, “Miglior regia”, “Miglior attore protagonista”, “Migliore attrice protagonista”, “Miglior attore caratterista”, “Migliore attrice caratterista” e “Miglior attore/attrice under 40, Premio speciale Gianluca Guelfi”.

La commedia

“Dove vai tutta nuda?” è la raccolta di tre spassosissimi atti unici di Georges Feydeau. Ambientate nella Belle époque parigina di inizio Novecento, le tre storie ruotano intorno ai buffi risvolti dei rapporti di coppia borghesi e delle conseguenti convenzioni sociali. A sconvolgere (ma anche a ravvivare) il perbenismo imperante del tempo, irrompono sulla scena personaggi e situazioni destabilizzanti innescando meccanismi comici originali ed esilaranti: c’è la moglie di un deputato che è solita andare in giro per casa in camicia da notte, il marito di una morigerata signora che si diletta con esperienze artistiche licenziose, un servo ipnotizzatore che comanda a bacchetta i suoi padroni sottoponendoli a imbarazzanti performance! Il tutto nella vivace pirotecnia di battute, gag e trovate sorprendenti tipico del vaudeville più gustoso.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 12,00 euro.

La prevendita dei biglietti ha luogo all’edicola “La Pace” di Grosseto (accanto all’ingresso della basilica del Sacro Cuore), senza diritti di prevendita.

Sponsor: Banca Tema

Organizzazione: Fita Grosseto

Co-Organizzazione: Comune di Grosseto – Assessorato alla cultura

Produzione: laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio

Direttore artistico: Giacomo Moscato