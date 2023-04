“Poesia al lume di candela”: doppia iniziativa dell’associazione culturale Polis 2001

Grosseto. Da dove giunge la poesia. Da quale dimensione arrivano le parole poetiche. “La poesia – scriveva Paul Valèry – è un’arte profondamente scettica. Essa presuppone una straordinaria libertà nei confronti dei nostri propri sentimenti. Gli dei concedono la grazia di un verso: ma poi tocca a noi produrre il secondo, che deve essere degno del suo ‘fratello’ maggiore soprannaturale. A ciò bastano ancora tutte quante le forze dell’esperienza e dello spirito”.

Anche i poeti italiani iniziarono a seguire questo filone, questa via spirituale del verso poetico, ponendo la “parola nuda” (Ungaretti), a lungo meditata, al di sopra del parlare commosso.

Queste ed altre riflessioni faranno da sfondo agli incontri tematici sulla poesia, organizzati dall’associazione culturale Polis 2001.

Il doppio appuntamento del venerdì questa volta prevede un incontro serale, da svolgersi alle 21, per cominciare venerdì 14 aprile alla galleria d’arte Il Quadrivio di viale Sonnino 100, a Grosseto.

Il programma

“Poesia al lume di candela”, ideato dall’associazione culturale Polis 2001 di Francesco Tarsi e che quest’anno si avvale della collaborazione di Emozion-Arti, prevede due date in calendario.

La prima venerdì 14 aprile alle 21, alla galleria d’arte Il Quadrivio, in viale Sonnino 100 a Grosseto; la seconda venerdì 21 aprile, alle 21, all’Abbraccico, in via Lazzeretti 10 a Grosseto.

Per informazioni: cell. 347.2299737 e 347.5364188, e-mail asscultpolis2001@libero.it.

Gli eventi sono entrambi ad ingresso libero e senza prenotazioni