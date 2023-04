“In volo sulle note del 4° Stormo”: un concerto per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare

Grosseto. Manca sempre meno al concerto “In volo sulle note del 4° Stormo”.

Sabato 15 aprile, alle 20.00, nell’hangar dell’aeroporto di Grosseto la musica festeggerà i 100 anni dell’Aeronautica Militare grazie a uno straordinario evento organizzato dal 4° Stormo e da A.Gi.Mus.

Il concerto

Alcune tra le più celebri colonne sonore del cinema, interpretate dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, ricorderanno i “Valori aeronautici”: tra questi “Interstellar”, “Forrest Gump”, “Star Wars” e molti altri. Il concerto si inserisce in un ricco programma di attività identificate dal motto “In volo verso il futuro”, che riassume la propensione di questo corpo militare nel proiettarsi al futuro e alle sfide che lo attendono.

La raccolta fondi

L’intero ricavato sarà devoluto al progetto “Un dono dal cielo per Airc” dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, impegnata da oltre 50 anni in questa missione. I fondi saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Airc.

Insieme all’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, sul palco ci sarà la pianista Michelle Candotti, la direzione d’orchestra è affidata al maestro Andrea Colombini.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” nasce nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale, in sinergia con le principali associazioni musicali cittadine del tempo: “Carlo Cavalieri”, “Amici del Quartetto” e “G. Donizetti”. Si è esibita in molte località italiane riscuotendo da subito ampi consensi di pubblico e critica. E’ invitata all’interno di prestigiosi festival presentando anche prime esecuzioni assolute. Ha collaborato con artisti di fama internazionale. Dal febbraio 2000 l’Orchestra accompagna in concerto pubblico la finale del premio pianistico internazionale “A. Scriabin”. Sotto la direzione del maestro Domenico Bartolucci ha eseguito gli oratori “La tempesta sul lago”, “La passione di Cristo”, “Baptisma” e “Miserere”.

E’ stata protagonista molto apprezzata di importanti stagioni liriche. Nel 2017, a Grosseto, in coproduzione con la Fondazione Grosseto Cultura, ha programmato ed eseguito Tosca di Puccini riportando l’opera lirica. All’estero ha effettuato la prima tournée nel 2004 in Romania per il Festival internazionale nella città di Craiova, poi in Grecia, in Germania e in Francia. Nel 2010 l’Orchestra si è esibita per oltre 1700 persone nella prestigiosa Golden Hall del Musikverein di Vienna. Nel 2012 ha contribuito alla costituzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca di cui è divenuta parte stabile. Nel 2007 le è stato conferito dal Rotary Club di Grosseto il premio “Paul Harrys Fellows” per la cultura, nel 2008 ha ricevuto il “Premio Grifone d’Oro 2008” dalla città di Grosseto e nel 2014 la prestigiosa targa con l’adesione della Presidenza della Repubblica italiana per i meriti artistici conseguiti nei 20 anni di attività.

Michelle Candotti

Michelle Candotti, livornese, è nata nel 1996 e a soli 14 anni si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida della professoressa Laura Palmieri. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi pianistici Nazionali ed internazionali raggiungendo il primo posto. E’ stata uno degli otto pianisti selezionati a partecipare al Junior Academy Eppan a Eppan. Ha seguito master-class dei maestri Petrushansky, Delle Vigne, Ace, Cappello, Soriano, Scott, Pollack e Ashkenazy ricevendone lodi entusiastiche. Attualmente studia con il maestro Franco Scala, all’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, e il professore Carlo Palese a Livorno.

Andrea Colombini

Andrea Colombini, direttore d’orchestra, è nato a Lucca nel 1968, ha studiato all’Università di Pisa e all’Università di Cambridge dove ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. Privatamente ha studiato pianoforte, canto, composizione, contrappunto e percussioni, iniziando a dirigere nel 1994 ed eseguendo sin da allora più di 400 concerti alla testa di orchestre di valore nazionale ed internazionale. Ha fondato l’Orchestra Filarmonica di Lucca di cui è direttore artistico e direttore principale sin dal 2011. Con quest’ultima soltanto ha eseguito quasi 300 concerti sia a Lucca che in molti teatri italiani e internazionali. E’ stato il primo esecutore italiano di lavori di Anton Bruckner, Edwar Elgar, Ralph Vaughan Williams. E’ uno dei tre biografi esistenti di Herbert Von Karajan. Si interessa di teatro dal 1989 sia come attore che come regista. Lavora come “volto culturale” per Sky International. Nel 2017, come evento clou del 1° festival mondiale della Robotica organizzato dall’Università di Pisa e dall’Alta scuola di perfezionamento Sant’Anna – Pisa, ha donato il suo gesto al primo robot direttore d’orchestra della storia, Yumi, della Abb Zurich, dirigendo anche Andrea Bocelli al teatro Verdi di Pisa.

Biglietti

Biglietti: intero 13,00 euro, ridotto 10,00 euro per studenti fino a 19 anni, prenotabili e acquistabili su www.ticketgate.it/event/in-volo-sulle-note-del-4-stormo/.

Biglietti acquistabili anche nella libreria Palomar in piazza Dante 18 a Grosseto.

Il concerto fa parte degli eventi organizzati dal 4° Stormo per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. L’intero cartellone di attività è realizzato grazie agli sponsor del territorio (Generali Assicurazioni – Agenzia Ceccarini, Seam, Conad Clodia Commerciale, Elettromeccanica Moderna, Grosseto Edilizia, Consorzio Morellino Scansano, Arillo in Terrabianca Srl, WeUnit Group, Toyuota Scotti 2.0, Brandini auto, Deutsche Bank, Nissolino Corsi, C.R. General Works Srl, Cooperativa Santa Barbara, Sift, Bmc Switzerland AG, VibralCementi).Pper questo evento si ringraziano anche gli sponsor di A.Gi.Mus. Grosseto: Castagneto Banca 1910, Conad e Guadalupe Tuscany Resort.

Informazioni

Informazioni: www.agimusgrosseto.it, tel. 339 7960148, e-mail: agimus.grosseto@agimus.it