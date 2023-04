Archeologia, arte, miniere: i Musei di Maremma tutti da vivere per Pasqua e Pasquetta

Grosseto. Per Pasqua e Pasquetta musei e parchi archeologici aperti con mostre, eventi, visite guidate, laboratori e la novità della mostra virtuale “Arti e mestieri nella Maremma dei musei”, dove con un clic sul sito www.museidimaremma.it si può entrare in un tour virtuale in 3D con oltre 40 reperti tra i più interessanti dell’enorme patrimonio del Sistema Musei di Maremma. Una rete museale che riunisce quasi 50 musei sparsi in tutta la provincia di Grosseto e che saranno quasi tutti aperti sia domenica 9 aprile che lunedì 10 aprile.

Le iniziative nei Musei di Maremma

Massa Marittima

Sulle Colline Metallifere, a Massa Marittima (tel. 0566.906525), il Museo archeologico, il Museo di San Pietro all’Orto e la Torre del Candeliere sono aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Il Museo delle Miniera, invece, propone visite guidate alle 11, 12, 15 e alle 16.

A Valpiana, per Pasqua e Pasquetta è aperto l’Aquarium Mondo Marino con il Centro Studi Squali, dalle 10 alle 19 (tel. 342.5713315).

Scarlino

A Scarlino il Museo archeologico del Portus Scabris al Puntone e il Centro di documentazione Riccardo Francovich nel centro storico di Scarlino sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (tel. 0566.38023).

Gavorrano

Il Centro di documentazione etrusco di Rocca di Frassinello, situato nella cantina disegnata da Renzo Piano nel comune di Gavorrano, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (tel. 0566.88400).

Follonica

Nella vicina Follonica il Museo delle arti in ghisa, Magma (tel. 0566 59027), è aperto dalle 15.30 alle 19, mentre la pinacoteca civica dalle 15.30 alle 19.30 con la mostra sugli abiti cerimoniali ricamati dalle donne palestinesi, dal titolo “Il Thoub Palestinese – Identità in Ricamo”.

Castiglione della Pescaia

A Vetulonia il Muvet, Museo civico archeologico (tel. 0564.948058) è aperto dalle 10 alle 18 con la mostra fotografica “Il cielo in una stanza”, visitabile fino al 12 aprile. Anche l’area archeologica di Vetulonia è aperta sia domenica 9 che lunedì 10 aprile: Costa Murata dalle 9.45 alle 13 e la tomba etrusca della Pietrera dalle 14.30 alle 18.30 (tel. 335.6538242).

A Castiglione della Pescaia il giardino d’arte “Viaggio di Ritorno” di Rodolfo Lacquaniti, con le opere realizzate con materiali di recupero, è aperto per Pasquetta dalle 15.30 con visita guidata insieme all’artista con prenotazione alla mail giardinoviaggiodiritorno@gmail.com.

Grosseto

A Grosseto tutti i musei cittadini aperti. Il Polo culturale Le Clarisse (tel. 0564.488066), apre le sue porte domenica e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Si può ammirare la mostra “I paesaggi di Paride Pascucci”, mentre a Pasquetta è previsto un laboratorio per bambini e genitori alle 16 dal titolo “Caccia alle uova al Museo”, una piccola caccia al tesoro tra le sale della Collezione Luzzetti alla ricerca delle uova nascoste.

Sempre nel capoluogo il Museo archeologico e d’arte della Maremma (tel. 0564.488752) è aperto per Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con la mostra “Figlie del tempo” di Pietro Corridori, che chiude i battenti proprio lunedì 10.

Anche lo spettacolare Museo di storia naturale della Maremma (tel. 0564.488571) è aperto domenica e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

La vicina area archeologica di Roselle (tel.0564 402403) apre dalle 9.45 alle 18 con i suoi splendidi mosaici e vestigia architettoniche di epoca etrusco romana.

Monte Amiata

Sul Monte Amiata il Polo museale di Arcidosso, nel Castello aldobrandesco (e-mail: locoarcidosso@yahoo.it), con i suoi quattro musei: Museo David Lazzaretti, Collezione di Armi, Museo del paesaggio medievale e Maco, è aperto per Pasquetta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, come il Museo etnografico, sempre con il solito orario.

Il Museo delle Miniere di mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora (tel. 0564978823) invece è aperto domenica e lunedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Infine, a Castel del Piano le Collezioni di Palazzo Nerucci (e-mail cdp.palazzonerucci@gmail.com) sono aperte il giorno di Pasqua, dalle 16 alle 19, e Pasquetta, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Orbetello

Scendendo nella parte sud della provincia la Polveriera Guzman – Museo archeologico di Orbetello (tel. 350.5905073) è aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre il Museo archeologico nazionale e l’antica città di Cosa ad Ansedonia dalle 9.45 alle 18.45 (tel. 0564.881421).

Manciano

Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano (e-mail mancianopromozione@gmail.com) è aperto domenica e lunedì dalle o9 alle 13. N

Sorano, Sovana e Pitigliano

Nella zona dei tufi a Sorano anche il Parco archeologico Città del tufo (tel. 0564.614074) è aperto. In particolare, la Fortezza Orsini dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, la necropoli etrusca di Sovana, con la tomba Ildebranda, dalle 10 alle 19, e il Museo di San Mamiliano di Sovana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Da non mancare poi una passeggiata sulle misteriose vie cave scavate nel tufo. A Pitigliano il Museo ebraico “La piccola Gerusalemme” è aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (tel. 0564.614230).

Informazioni

Per tutte le informazioni: www.museidimaremma.it