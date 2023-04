Riapre il Tartana: per Pasqua Junior K special guest della discoteca

Scarlino (Grosseto). La discoteca Tartana giunge alla 55esima stagione e per l’occasione organizza un evento speciale con la collaborazione di Leg – Live Emotion Group.

E’ la prima volta dal 1968 che la storica discoteca apre per Pasqua: Silvio Passini, patron del locale, ha voluto fare un regalo a tutti i suoi clienti con la serata del 9 aprile in cui sarà ospite uno special guest d’eccezione, Junior K.

Junior K

Junior K e’ produttore e dj ufficiale di Sfera Ebbasta, Gue’ Pequeno e Rkomi. Affiliato alla Bhmg e sound engineer del “Thaurus Studio”, ha lavorato ai più grandi album del rap italiano, come “Rockstar” di Sfera Ebbasta”, “Sinatra” di Gue’ Pequeno, “Dove gli occhi non arrivano” di Rkomi, “68” di Ernia, e molti altri.

Si affaccia nel mondo della musica nel 2004 per gioco, esplorando le varie sonorità tra hip hop ed elettronica; nel 2006 si trasferisce a Milano, dove inizia la sua carriera artistica tra produzioni inedite e dj set nei vari club della città. Nel 2010 circa entra a far parte della “Bhmg”, ai tempi solo un’idea rispetto alla realtà degli ultimi anni, dove iniziano a concretizzarsi le sue idee e crescono le sue capacità realizzative. Subentra nella realtà dei live verso la fine dello “Sfera Ebbasta Tour” e da lì accompagna fino ad oggi ogni data del Trap King. Il 2017 è l’anno in cui inizia a collaborare con Thaurus Studio, dove si finalizzano i suoi progetti e iniziano le prime produzioni importanti.

Il dj set di Junior K spazia dalla trap a sonorità electro-dance, sapientemente dosati per un mix unico di stile e potenza.

Il Tartana

Sarà, quella del Tartana, una stagione ricca di sorprese: dopo l’evento speciale per Pasqua, il 24 aprile la discoteca aprirà alle 18 per una serata fino alle 4 in cui, in una prima assoluta, per Metempsicosi Marathon, ci saranno 10 ore con tutti gli esponenti dello storico gruppo di dj, produttori e vocalist: Mario Più, Ricky Le Roy, Zicky, Joy Kitikonti, Franchino e Luca Pechino.

Il 30 aprile l’ospite sarà Alexander Rya, dj divenuto popolarissimo partendo dai suoi canali social dove pubblicava le sue produzioni e dj set, e che in poco più di un anno ha collezionato decine di milioni di visualizzazioni. Ha ricevuto il supporto di grandi artisti italiani come Fedez, Blanco, Ariete, Alfa, Tananai, Random Solo, Emanuele Aloia, Psicologi, Lortex e attirando l’attenzione di dj internazionali come Angemi. Ha collaborato con alcune delle più importanti etichette discografiche in Italia e nel mondo, come Atlantic Records, Universal Music Italia, Epic Records e Warner Music Italy (tratto dalla bio).

Il servizio navetta

Per l’occasione, sarà attivo il servizio navetta gratuito da Follonica e ritorno. Per informazioni: www.tartana.com, Instagram @tartana1968, info-line 328.6122871.