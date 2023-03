Scriabin Concert Series: piano recital di Claudia Vento nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Il nuovo appuntamento con la rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, è in programma domenica 2 aprile alle 11 nella chiesa dei Bigi.

Il concerto

E questa volta il piano recital sarà della giovane musicista genovese Claudia Vento, che si esibirà in un programma che prevede l’esecuzione di brani di Chopin, Schumann e Liszt: il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392.1019472. In occasione del concerto sarà possibile, come di consueto, rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Claudia Vento

Claudia Vento (Lavagna, Genova, 2004) è figlia d’arte: ha iniziato a suonare all’età di soli cinque anni e mezzo, dimostrando fin da subito il suo talento musicale. Nonostante la giovane età, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi e ha raggiunto risultati notevoli e riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Ha conseguito la maturità nel 2022 con il massimo dei voti ed è iscritta al trienno del Conservatorio “Paganini” di Genova nella classe del maestro Giacomo Battarino; dal 2015 studia con il maestro Vincenzo Balzani e la professoressa Catia Iglesias dell’Associazione Pianofriends di Milano.

I prossimi appuntamenti

La rassegna Scriabin Concert Series tornerà poi domenica 16 aprile, sempre nella chiesa dei Bigi, con il piano recital di Mattia Lorenzin.

Nella foto: Claudia Vento