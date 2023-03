“Guarda dove vai”: Daniele Pratesi presenta il suo romanzo alle Clarisse

Grosseto. Il nuovo appuntamento con l’aperitivo letterario nella chiesa dei Bigi di Grosseto vedrà protagonista Daniele Pratesi e il suo ultimo libro “Guarda dove vai”, edito da Bookabook.

La rassegna organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”, – fra le iniziative del progetto “Grosseto Città che legge” – torna venerdì 31 marzo alle 18.30: a intervistare l’autore sarà la giornalista Francesca Ciardiello e Katia Fini leggerà alcuni brani del libro.

Il biglietto

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini Val delle Rose e la visita al Museo Luzzetti e alle mostre temporanee allestite al Polo culturale Le Clarisse (per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com oppure chiamare il numero 0564.488066). Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Il libro

“Guarda dove vai” è una raccolta di sedici racconti che parlano di persone comuni alle prese con la vita di tutti i giorni e i loro drammi quotidiani. Ogni storia fotografa la società di oggi tramite i gesti e le parole dei personaggi. C’è la solitudine di un anziano, l’ambizione di un giovane manager, la redenzione di un direttore di teatro, la purezza di un bambino, l’altezzosità di un playboy, la complicità di due amici, la debolezza di un padre depresso, la resilienza di un uomo ferito, i sogni infranti di una giovane donna, la crisi di una coppia in vacanza, i segreti svelati tra amici, l’introspezione di un uomo in cerca di sé stesso, la delusione di un marito aggrappato alla sola speranza, le difficoltà di un padre alcolizzato, la perseveranza di un detective squattrinato, le fantasticherie di due vecchi amici. Amore, amicizia, rinascita e speranza, sono i tratti comuni che uniscono le storie.

L’autore

Daniele Pratesi (Grosseto, 1981) è laureato in Scienze politiche, lavora nel mondo del turismo come hospitality manager in un’azienda vitivinicola e vive in Maremma con la famiglia. Appassionato da sempre di scrittura, ha pubblicato numerosi racconti in antologie e riviste letterarie: “Guarda dove vai” è il suo primo romanzo.

Nelle foto: l’autore Daniele Pratesi e il suo libro