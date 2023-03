Premio letterario Toscana: la cerimonia di premiazione si terrà alla Sala Eden

Grosseto. Il premio letterario Toscana questo anno è arrivato alla sua quarta edizione. Le due giurie, quella costituita dai giornalisti e l’altra dalle librerie, stanno valutando le opere candidate.

Sabato 25 marzo il comitato del premio si è riunito a Grosseto, al Museo archeologico e d’arte della Maremma. La scelta di designare il capoluogo maremmano come sede dell’incontro non è stata casuale: a Grosseto si terrà la cerimonia di premiazione della quarta edizione.

Oltre ai delegati delle associazioni organizzatrici dei più insigni concorsi letterari toscani, era presente anche Anna Bonelli, direttrice della biblioteca Chelliana di Grosseto, in rappresentanza del Comune, che si è reso disponibile a supportare la prestigiosa iniziativa culturale.

Le novità

Prima interessante novità introdotta con la riunione è che i libri in concorso quest’anno non saranno più sette, ma bensì otto in rappresentanza di altrettanti concorsi. Doveroso, infatti, ricordare che la partecipazione al premio letterario Toscana è concessa solo ai vincitori dei più importanti premi che rappresentano ciascuno una provincia della regione. Così, per l’edizione 2023, alle opere di narrativa che si sono aggiudicate il Garfagnana in Giallo/Barga Noir (Lucca), Il premio La Città sul Ponte (Firenze), il Città di Grosseto/Amori sui generis, il Tagete (Arezzo), il Città di Siena, il Delfino (Pisa), l’Ala Il Magnifico Lettore (Livorno), si aggiunge il romanzo che ha trionfato al Premio internazionale degli scrittori italiani (Prato).

Ma la vera sorpresa è che le otto opere in lizza per la vittoria con i relativi autori saranno presentate sabato 20 maggio al Salone del Libro di Torino.

Altro importante step per il consolidamento del premio letterario Toscana e per la sua consacrazione nel gotha dei premi letterari italiani è l’aver trovato uno sponsor d’eccezione, un’eccellenza nel campo della moda nazionale e internazionale: l’alta Sartoria Toscano.

La premiazione

Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione, è stato deciso che si terrà a novembre, nella storica Sala Eden posta sul Bastione Garibaldi delle suggestive mura medicee del capoluogo maremmano. Un evento che avrà le connotazioni di un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico in cui si alterneranno attori e musicisti di livello.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail premioletterariotoscana@gmail.com.