“I luoghi dell’anima”: la scrittrice Roberta Mezzabarba chiude la rassegna al Quadrivio

Grosseto. Il quarto appuntamento, dal titolo “I colori delle parole”, in programma venerdì 31 marzo a partire dalle 17, chiuderà la rassegna de “I luoghi dell’anima”. La vetrina, che ha scelto per i propri eventi lo spazio della galleria d’arte Il Quadrivio, gestito da Patrizia Zuccherini, in questa occasione, avrà come ospite la scrittrice di origini viterbesi Roberta Mezzabarba, che porterà in lettura testi poetici e alcuni suoi romanzi, avvalendosi della voce di Enrico Concioli.

La scrittice

Roberta Mezzabarba dal 1993 è funzionario della Provincia di Viterbo. Ha collaborato per vari anni con Il Tempo come inviata per la provincia e con il quindicinale di cultura Il Centro Italia.

Attualmente ha una rubrica chiamata “Un mare di parole” sul settimanale online Aci Castello Informa ed è redattrice del quotidiano online “La voce agli italiani”. Ha edito tre romanzi “La lunga ombra di un sogno”, “Legàmi” e “Le confessioni di una concubina”, due raccolte di poesie, “Come cenci stesi al vento” e “Nell’ora più buia prima del mattino”, due raccolte di racconti, “Le storie mancanti” e “Le storie svelate”, e due libri per bambini, “Isadora e la Corona maledetta” e “Sebastiano e la Corona maledetta”.

I suoi tre romanzi sono stati tradotti e pubblicati in lingua inglese e spagnola.

Con i suoi scritti, negli ultimi 24 mesi, ha vinto più di 100 riconoscimenti in tutta Italia. L’ultimo suo lavoro, il romanzo “Iulia Farnesia – Lettere da un’anima”, edito a maggio del 2022 è un romanzo storico con il quale l’autrice intende riscattare la dignità di una nobildonna usata e sfruttata dalla sua famiglia (i Farnesi), restituendole dopo cinque secoli di maldicenze il valore morale della sua esistenza che a detta delle cronache del tempo la dipingevano una dispotica e licenziosa dama.

L’ evento sarà valorizzato dalla voce calda e profonda del relatore Enrico Concioli. Lo scrittore, non nuovo per la città di Grosseto per avervi presentato nel 2022 l’ultimo suo libro, questa volta si cimenterà in una lettura scenica di alcuni testi della scrittrice ospite.

Uno special guest sarà presente ad allietare la serata con le dolci note del proprio violino, una star maremmana di fama internazionale: Alessandro Golini.

Ingresso libero e senza prenotazione. Per informazioni: e-mail info@galleriailquadrivio.it, cell. 347.5364188 o 3392357824.