“Ti sfido ad amarmi”: ecco la raccolta di poesie della grossetana Aurora Felici

Grosseto. E’ appena uscito “Ti sfido ad amarmi“, il libro di poesie della grossetana Aurora Felici, 25 anni.

“La mia poesia rappresenta i principi del Romanticismo moderno: ‘la poesia come una delle più alte espressioni di spirito, di fantasia, di sentimento dell’uomo, espressione spontanea degli ideali dell’artista’ in chiave moderna – spiega l’autrice –. Il titolo ‘Ti sfido ad amarmi’ vuole rappresentare l’amore totalizzante come un sentimento attivo nei confronti dei principi insiti nel concetto stesso di amare: il rispetto, la fedeltà, la presenza, la dedizione. Nel mio immaginario, l’amore diventa una sfida nel momento in cui io provvedo a fornire di queste armi l’altro, divenendo fonte. A quel punto non deve far altro che usarle, senza percorrere la via della perdizione”.

“La copertina (di @sarartist98) rappresenta la forza di esporsi. La purezza del gesto di tenere il cuore in mano è sublime. L’altro può scegliere se usare l’arma per puntarlo e distruggerlo, oppure accoglierlo e proteggerlo – continua Aurora Felici -. Roma fa da scenario allo svolgersi degli amori che hanno caratterizzato la mia vita, inserendosi con modestia e cullandomi con sincerità. Si svela in tutta la bellezza, nell’essere madre e nel permanere eterna”.

“Le tematiche che affronto innalzano l’amore come sentimento immortale. Tratto l’amore che nasce dal colpo di fulmine e si protrae con passione, di amore incondizionato destinato a raggiunge l’eternità. Parlo anche del dolore che deriva dagli amori malati e violenti vissuti in prima persona. Ho subito violenza e non mi nascondo, ho subito un’aggressione con la conseguenza di una frattura multipla al naso, che mi ha cucito addosso un disagio costante. Ne parlo per esorcizzarla, per accettarla, per affrontarla e per dare voce a chiunque l’abbia vissuta – termina l’autrice -. Offro a voi il mio percorso di crescita, che ad oggi mi vede una donna coraggiosa che lotta per mantenere viva la fiamma dei sentimenti e delle emozioni che prova”.