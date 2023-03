“S/Calvino – O della libertà”: lo spettacolo di Mario Perrotta conclude la stagione teatrale

Grosseto. L’ultimo appuntamento della stagione teatrale 2022-2023 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, è in programma al Teatro degli Industri, domenica 26, alle 21, e lunedì 27 marzo alle 10.30, per le scuole, e ancora alle 21.

Lo spettacolo

“S/Calvino – O della libertà” è un tributo al grande scrittore in occasione del centenario della sua nascita, diretto e interpretato da Mario Perrotta e prodotto da Permàr. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto..ticka.it) o al botteghino del teatro che, il giorno dello spettacolo, sarà aperto dalle 19 alle 21.

L’autore, regista e interprete Mario Perrotta descrive così il suo spettacolo: «Indago le opere di Calvino e, intanto, ho in mente una parola fragile: libertà. Un omaggio personalissimo a un autore che ha saputo modellare, e fortemente, la mia visione delle cose del mondo. Una riflessione sulla libertà».

Lo spettacolo è infatti un momento per parlare di libertà, per riflettere su quel passaggio delicato e fondamentale in cui, spiega Perrotta, «la ‘mia’ libertà diventa la ‘nostra’ libertà, per provare a rintracciare un nuovo significato condiviso che ci riposizioni, tutti, uno accanto all’altro e non più uno di fronte all’altro o, ancor peggio, uno contro l’altro». Per farlo Mario Perrotta prende ispirazione dalla trilogia “I nostri antenati”, nella quale lo stesso Calvino nella prefazione scrisse: “Una trilogia sul come realizzarsi esseri umani, tre gradi di approccio alla libertà“. Ed è tutto lì, in quella frase, in quei capolavori letti prima con lo stupore giovanile e poi con il disincanto dell’adulto, è tutto in quell’anelito di libertà.

Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334.1030779.