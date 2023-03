“Il teatro alla corte di Ardengo”: ecco il laboratorio teatrale con spettacolo finale

Civitella Marittima (Grosseto). Canguasti Teatro, in collaborazione con la Pro Loco di Civitella Marittima e con il patrocinio morale del Comune di Civitella Paganico, realizzerà dal 4 aprile al 16 giugno il laboratorio teatrale “Il teatro alla corte di Ardengo“, incentrato sulle pratiche del teatro medievale e sulla rievocazione storica. Il bando di partecipazione è rivolto ai residenti della provincia di Grosseto dai 14 anni in su, senza limiti di età.

Il laboratorio

Il laboratorio produrrà lo spettacolo che andrà in scena venerdì 16 giugno come evento di apertura della cinquantunesima edizione della Festa dell’alta Maremma – Palio storico dei carretti, a Civitella Marittima, dal 16 al 18 giugno.

Le sessioni di lavoro saranno condotte da Felice Panico (www.felicepanico.it), regista, autore ed attore, già collaboratore fra gli altri di Maurizio Scaparro e Ferzan Ozpetek.

Panico sarà curatore del laboratorio e firmerà la regia della messa in scena finale.

“Vorrei ritrovare un confronto diretto con le tradizioni e la storia del territorio – afferma il direttore artistico Felice Panico – attraverso un percorso pedagogico che propizi il ritorno alle forme di un teatro povero, ma sincero, concreto, leale. Ad una riscoperta della performance epica, brechtiana. Ad un teatro dell’urgenza che racconti la comunità che lo crea e la comunità che ne fruisce. E magari aiutare i giovani a confrontarsi con quelle realtà che hanno lasciato molto presto, conservandone nel corpo e nell’anima un ricordo troppo vago. Ci ispiriamo alle più riconosciute e felici esperienze di comunità artistica del ‘900 (Odin Teatret, Teatro delle Tredici File, Workcenter Grotwsky and Richards) in un’ottica di condivisione e scambio che renda la nostra azione un’ esperienza reciproca e totale e in cui nulla appaia calato d’ alto.”

“La Festa dell’alta Maremma è giunta ormai alla sua cinquantunesima edizione – dichiara Franco Angiolini, presidente della Pro Loco di Civitella Marittima – e si propone come uno degli eventi più caratteristici del nostro territorio. Sosteniamo con grande convinzione il laboratorio ‘Il teatro alla corte di Ardengo’, che arricchisce il nostro già nutrito programma e si pone come proposta culturale innovativa e di aggregazione per le nostre comunità.”