“Arts and Crafts”: tornano i laboratori creativi per bambini alle Clarisse

Grosseto. I fiori della primavera, la caccia al tesoro, collage e disegni, figurini con i tessuti, visite guidate in inglese. Tutto all’insegna della creatività, nelle sale del museo.

Come partecipare

Il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura propone una nuova serie di laboratori creativi per le famiglie, “Arts and Crafts @ Clarisse“, dedicati ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, accompagnati dai genitori. I laboratori saranno condotti dagli operatori della cooperativa PromoCultura: ognuno avrà una durata di 2 ore e il costo è di 4 euro per ogni partecipante (2 euro per l’ingresso al museo e 2 euro per l’attività); per prenotare è possibile chiamare il numero 0564.48066 oppure scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com o a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Le prenotazioni sono aperte.

Il programma dei laboratori

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 marzo alle 16 con “Sboccia la primavera”, un laboratorio sulle stagioni e sui fiori nelle opere d’arte: i bambini realizzeranno il loro personale mazzo di fiori “creativo” da portare a casa.

Lunedì 10 aprile alle 16 – il lunedì di Pasqua – invece sarà la volta di “Caccia alle uova al museo”, una piccola caccia al tesoro tra le sale della Collezione Luzzetti alla ricerca delle uova nascoste; al termine, un laboratorio per creare il proprio cestino di Pasqua.

Sabato 29 aprile, sempre alle 16, al Polo culturale Le Clarisse, il tema del laboratorio sarà “Chi sei tu?”: la curatrice Anna Dimaggio accompagnerà i bambini nell’attività di costruzione di un leporello – una striscia di carta ripiegata su se stessa – per raccontare la propria storia con collage e disegni, rispondendo a 5 domande: “Il tuo nome? Un ricordo? Una meraviglia? Un desiderio? Una parola da salvare?”. Un modo per raccontare se stessi attraverso il disegno e il colore, giocando con l’arte.

I laboratori torneranno poi domenica 21 maggio alle 16 con “Atelier Luzzetti”: un percorso dedicato all’osservazione dei panneggi e degli abiti raffigurati nelle opere d’arte. Grazie a tessuti similari, sarà realizzato un “figurino” del museo che ricordi proprio gli elementi materici delle opere d’arte.

Il primo ciclo di “Arts and Crafts” al Polo culturale Le Clarisse si concluderà domenica 11 giugno alle 16 con “Speaking English @ Museum”: una visita guidata in inglese con l’uso di schede con giochi didattici in lingua, per aiutare i bambini a seguire e interagire con il mediatore e rafforzare l’apprendimento della lingua.