“Niente”: terminate le riprese del cortometraggio girato nel centro cittadino

Grosseto. Terminano le riprese del cortometraggio “Niente“, che ha trasformato il centro storico di Grosseto in un vero e proprio set cinematografico.

Il cortometraggio

Il cortometraggio – prodotto dalla società romana Ulalà Film & Co. di Joana de Freitas Ginori e diretto dall’attrice e regista emergente Eugenia Costantini – porta in scena la vita di Sonia, interpretata in maniera eccellente dall’attrice romana Lara Garaci.

Sonia è una giovane ragazza che soffre di un disturbo che le impedisce di respirare a pieni polmoni. Cresciuta in una famiglia scombinata, non trova il supporto che vorrebbe. Nel momento in cui una parte del suo piccolo mondo la respinge conosce Daria, una ragazza poco più grande e molto più sicura di sé. Le due diventano presto amiche inseparabili.

Il racconto, intimo e dal gusto retrò, è ambientato prima degli anni 2000 nella provincia francese in cui la Costantini ha trascorso la sua adolescenza, rievocato nelle strade di Grosseto.

“Siamo molto orgogliosi che la nostra città, dopo il successo di ‘Margini’, sia stata scelta nuovamente come set cinematografico – commenta l’assessore alla cultura Luca Agresti –. La nostra città, con le sue bellezze, si conferma un luogo ideale per le riprese cinematografiche”.

“Siamo molto soddisfatti di quest’esperienza a Grosseto, dove abbiamo portato una troupe mista formata da elementi romani, napoletani e toscani – commenta Joana De Freitas Ginori -. E’ stato molto bello, inoltre, poter interagire con la comunità, incuriosita e ispirata dalla nostra presenza”.

La foto in basso è di Francesca Fago