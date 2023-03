“Attraverso i Suoni”: online il bando per partecipare al progetto musicale

Grosseto. E’ online il bando per partecipare alla seconda edizione di “Attraverso i Suoni”, il progetto promosso da A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – con la direzione artistica di Luca Provenzani (presidente di A.Gi.Mus. Firenze e primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e presidente di A.Gi.Mus. Grosseto) – che si propone di individuare giovani talenti toscani di musica classica per accompagnarli in un cammino professionale, fornendo loro le competenze necessarie per il mondo del lavoro.

Come presentare la domanda

Per partecipare è necessario compilare il forum di iscrizione 2023 e inviare, entro e non oltre il 26 marzo, la domanda di partecipazione scaricabile online sul sito www.attraversoisuoni.it.

In questo modo, “Attraverso i Suoni” seleziona dodici gruppi musicali (under 30) o singoli musicisti (under 28) delle provincie di Firenze, Arezzo e Grosseto, che saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno.

I premi

Oltre al premio dal valore massimo di 6mila euro, ci sono concerti dal vivo e strumenti preziosi per avviare la propria carriera, nonché un percorso di affiancamento per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali.

Le audizioni

Le audizioni si svolgeranno a Firenze, nell’Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze in via Folco Portinari, il 31 marzo e il primo aprile prossimi. A giudicare saranno i rappresentanti della direzione artistica A.Gi.Mus e una commissione esterna composta da musicisti, docenti, critici musicali, direttori artistici, prime parti d’orchestra e esperti del settore.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di “Attraverso i Suoni”.

“Siamo felici che questo progetto sia stato riproposto e che includa anche il nostro territorio – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – Siamo certi che in città ci siano molti ragazzi di talento, che necessiterebbero maggiori iniziative di questo genere per riuscire a fare della loro passione un lavoro“.

“‘Attraverso i Suoni’ nasce dal desiderio di immettere nel mondo del lavoro musicale giovani musicisti che abbiano voglia di imparare a proporsi, a raccontarsi, a presentare al pubblico i propri programmi da concerto – commentano Gloria Mazzi e Luca Provenzani –. Per costruire una carriera nel mondo della musica oggi è fondamentale essere musicisti completi e questo percorso offre tutti gli strumenti per diventarlo“.

Soddisfatto anche Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: “Questo è un progetto che si rivolge ai giovani talenti musicali che spesso, nonostante la loro passione e la loro bravura, si trovano in difficoltà nel trasformare gli anni di studio in una professione per la vita. Noi cerchiamo di dare una mano mettendo loro a disposizione gli strumenti per imparare ad esibirsi e a farsi conoscere con una proposta concertistica alla quale davvero saremo lieti di assistere”.

A testimoniare il grande valore che quest’iniziativa apporta sono i tre musicisti grossetani che hanno preso parte alla prima edizione: “‘Attraverso i suoni’ ha permesso a noi partecipanti di vivere esperienze uniche ed entrare nel mondo del lavoro – commentano il pianista Jacopo Mai, il chitarrista Francesco De Luca e il pianista Simone Librale –. In tutto questo c’è stata una squadra operativa sempre pronta a sostenerci e guidarci“.