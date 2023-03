“La voce di sogni strumento” entra in Questura: concerto dei Musica da Ripostiglio

Grosseto. Giovedì 23 marzo, alle 19.30, per la prima volta “La voce di ogni strumento”, la stagione musicale di A.Gi.Mus che porta la musica nelle caserme, entra nell’auditorium della Questura di Grosseto, in piazza Palatucci, con un concerto eccezionale, già sold out, dei Musica da Ripostiglio.

Gloria Mazzi, direttore artistico di A.Gi.Mus, esprime tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo organizzato una stagione davvero ricca di eventi partecipatissimi. Questa passione per la musica di qualità ci riempie di orgoglio e ci dà l’entusiasmo per continuare su questa strada. Siamo onorati di organizzare un concerto all’interno dell’auditorium della Questura di Grosseto, grazie anche alla preziosa collaborazione del Questore Antonio Mannoni“.

Il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, esprime grande soddisfazione per l’organizzazione del concerto all’interno della Questura: “Ho accolto con entusiasmo la proposta di realizzare nell’auditorium della Questura un concerto di un gruppo musicale maremmano che suona musica di eccellenza. L’iniziativa segue il concerto di Natale tenutosi a dicembre al Teatro Moderno, organizzato dalla Polizia di Stato con il determinante supporto dell’amministrazione comunale di Grosseto, durante il quale si erano esibiti artisti di caratura nazionale. Abbiamo voluto nuovamente creare, attraverso la musica, un momento di incontro con i cittadini grossetani per cementare ulteriormente il rapporto con la Polizia di Stato e, nello stesso contesto, dare corso ad un’iniziativa di beneficenza. Sono momenti, questi, per noi importantissimi, per avvicinare la Polizia alla gente nell’ottica di rafforzare la sicurezza partecipata nella quale anche i cittadini collaborano con le loro segnalazioni ed indicazioni al raggiungimento dei migliori standard di sicurezza possibili. Sono felice inoltre che il concerto si svolga all’interno del nostro Auditorium, luogo generalmente austero dove si svolgono riunioni operative sulla sicurezza o sessioni di aggiornamento professionale per i nostri operatori, anche per sdrammatizzare questi luoghi e renderli, quando possibile, fruibili anche dai nostri concittadini.”

I Musica da Ripostiglio

Per chi è maremmano è quasi inutile presentare i Musica da Ripostiglio: Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli, Emanuele Pellegrini, conosciutissimi e molto amati dal pubblico.

Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché “da camera” sembrava loro eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’ironia non fa difetto a questo gruppo nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Una singolare proposta, quella dei Musica da Ripostiglio, che spazia tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, Celentano), in un’atmosfera tipicamente retrò in cui lo swing dei primi anni del ‘900 si tinge di influenze gitane e francesi, confluisce in sirtaki greci, fino ad impregnarsi di profumi tangheggianti, walzer e boleri, con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti. I Musica da Ripostiglio divertono, improvvisano, con freschezza e semplicità, con una proposta emozionante e originale, in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Un gruppo che sin dalla propria nascita ha stretto legami con il mondo del teatro, in particolare con attori quali Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, che hanno voluto le loro musiche nei propri spettacoli.

“La voce di ogni strumento”

“La voce di ogni strumento” è un progetto realizzato con il patrocinio e in partnership con il Ministero della Difesa, Ministero dei Beni culturali e le caserme militari di stanza a Grosseto, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Grosseto Cultura, Lions Club Grosseto Host e Pro loco di Grosseto. Main sponsor di questa stagione la Bcc Castagneto Carducci e Conad Grosseto. Parte del ricavato dei concerti sarà devoluto a: La Farfalla-Associazione cure palliative Loretta Borzi Onlus, Aipamm-Associazione italiana pazienti con malattie mieloproliferativa, Admo – Associazione donatori midollo osseo, Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, Compassion Italia, Avis – Associazione italiana volontari del sangue.

Per informazioni: telefono 339.7960148; mail agimus.grosseto@agimus.it.