Agaf compie 40 anni: una mostra collettiva per festeggiare il compleanno

Grosseto. Prosegue con successo “Cassero in Arte”, la rassegna culturale promossa ed organizzata dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto. Dal 25 marzo al 6 aprile, alle Casette cinquecentesche del Baluardo Fortezza si terrà la mostra collettiva che celebra il 40esimo anniversario della Fondazione Agaf (Associazione grossetana arti figurative).

La mostra

Nell’occasione, saranno esposte le opere di pittori, scultori e grafici che dal 1982 al 2022 hanno partecipato attivamente alle iniziative d’arte dell’associazione, punto di riferimento per gli artisti del territorio grossetano. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 25 marzo alle 17.

L’Agaf

L’associazione Agaf è molto nota nel panorama artistico grossetano: ha partecipato a molte manifestazioni di carattere artistico, come “MaremmArtExpo” e “La Città Visibile”. La collaborazione tra AGAF e Istituzione Le Mura è ormai indissolubile; gli artisti hanno partecipato con entusiasmo a molti degli eventi organizzati al Cassero, tra cui il concorso pittorico “La mia arte per le Mura”, o “Espressioni d’arte in Fortezza”. Agaf tornerà ad essere protagonista del cartellone eventistico del Cassero il 27 maggio con un’estemporanea di pittura che coinvolgerà l’intera cinta muraria della città.

La mostra di Paolo Giorgi

Dal 27 aprile al 28 maggio, invece, i visitatori potranno apprezzare nella nuova area espositiva la mostra di Paolo Giorgi, uno tra i più illustri artisti del panorama nazionale del nostro tempo. L’esposizione “Paolo Giorgi. Opere recenti” è il fiore all’occhiello della rassegna ed in essa si celebra il simbolismo realistico di Giorgi che nasce dalla sua fascinazione per il mito e le fiabe.

La mostra di Agaf sarà aperta tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con ingresso gratuito. Per visitare il Cassero l’ingresso è di 1 euro (tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 15.30 alle 18.30). L’ingresso al Cassero con visita guidata alla Fortezza è invece di 5 euro (informazioni e prenotazioni a Le Orme, e-mail info@leorme.com, tel. 0564.41627)