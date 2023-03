“Giovanni Lanzini plays Vivaldi”: le “Quattro Stagioni” suonate con il clarinetto – VIDEO

Grosseto. Il video recentemente realizzato dall’associazione Amici del Quartetto nei musei cittadini e il Teatro degli Industri, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e la Fondazione Grosseto Cultura, vede come protagonista il direttore artistico dell’associazione, il maestro Giovanni Lanzini, nell’esecuzione in “prima assoluta” con il suo magico clarinetto di un brano di Antonio Vivaldi tratto dalle celeberrime “Quattro Stagioni” e in una veste assolutamente inedita e innovativa che presenta i virtuosismi del clarinetto in sostituzione di quelli del violino, strumento solista per il quale Vivaldi aveva scritto questa opera monumentale.

Questa operazione così speciale, che invita l’ascoltatore a porsi in modo piacevolmente nuovo e alternativo di fronte a questo capolavoro della musica barocca, non poteva non avere come “set” alcuni luoghi cittadini altrettanto unici e speciali quali il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam), il Teatro degli Industri, Il Museo di storia naturale della Maremma e il Polo culturale Clarisse – Museo Collezione Gianfranco Luzzetti.

Il video

Realizzato con tecniche di ripresa altamente professionali e innovative da “Gomma & Colla” Productions, il video è stato realizzato mixando il suono dal vivo del clarinetto del maestro Lanzini con gli straordinari archi statunitensi della Anonymous Chamber Orchestra, ottenendo uno straordinario effetto di “presenza” e amalgama sonora. Altrettanto straordinaria è l’amalgama delle immagini girate nei luoghi più rappresentativi dei luoghi di cultura, in un viaggio “notturno” al lume di candela che si snoda dalla Sala delle statue del Museo Archeologico a quella dei delfini del Museo di storia naturale, dalla ex chiesa dei Bigi delle Clarisse fino al grazioso Teatro degli Industri, meta finale del “viaggio” nelle bellezze della nostra città, fra immagini soffuse, scorci romantici e affascinanti primi piani.

Il filmato, della durata di circa 3 minuti, avrà un duplice importante scopo: da un lato sarà il video di lancio del nuovo progetto “Clarinettissimo”, che il noto musicista maremmano porterà nei più importanti teatri italiani e stranieri a partire dal prossimo mese di aprile, e dall’altro sarà un bellissimo biglietto da visita della nostra città in tutte le occasioni di propaganda culturale e turistica sia in Italia che all’estero dove certamente rappresenterà ad altissimo livello artistico i maggiori beni culturali di Grosseto.