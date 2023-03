“A spasso con Clan!”: ecco l’iniziativa della Rete delle donne per sostenere l’associazione

Grosseto. La Rete delle donne di Grosseto ha appreso “con preoccupazione che la Fondazione Grosseto cultura a dicembre 2022 non ha rinnovato le convenzioni al Collettivo Clan, una delle realtà più attive a livello culturale della nostra città, a causa dell’uso di un asterisco in una newsletter”.

“Stupisce vedere sanzionare un elemento grafico, che contraddistingue l’inclusione di tutte le persone attraverso l’opacizzazione del genere grammaticale, un carattere che l’Accademia della Crusca ritiene legittimo e da preferire rispetto all’uso delle sbarrette, che sono maggiormente utilizzate nel linguaggio scritto burocratico – continua il comunicato della Rete delle donne -. L’asterisco ormai da anni, ha il vantaggio di includere anche le persone non binarie, si allontana dal sessismo linguistico e rispetta tutt*. Il linguaggio gender neutral è da tempo in uso in vari Paesi europei ed è utilizzato anche nelle comunicazioni formali di molte istituzioni scolastiche italiane, in linea con le indicazioni del portale delle pari opportunità del Ministero dell’Istruzione”.

“La Rete delle donne ritiene che le istituzioni del nostro territorio debbano aggiornarsi su queste tematiche per raggiungere le competenze chiave di cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze – prosegue la nota -. Il collettivo Clan questa linea di pensiero l’ha già acquisita perchè promuove e diffonde la cultura in tutte le sue forme, collabora con realtà nazionali e internazionali. Uno dei suoi fiori all’occhiello è l’edizione di Trame Festival, manifestazione artistica di riqualificazione urbana, che seleziona artisti che, attraverso le loro opere dipinte sulle saracinesche, trasformino uno spazio grigio e anonimo con i colori delle idee. Grazie al loro percorso guidato il pubblico può comprendere qualcosa in più al di là del visibile e conoscere lo stile e le opere di molti esponenti dell’arte contemporanea d’importanza nazionale”.

L’iniziativa

“E’ importante che la nostra città sostenga in primo luogo le associazioni del territorio che da anni hanno dimostrato di essere un motore di promozione culturale e in linea con il rispetto dei diritti umani. Per questo invitiamo tutti a partecipare a questo street art tour, che si concluderà con aperitivo sulle mura, presso il Mulino Hub – termina il comunicato –! Appuntamento sabato 18 marzo alle 16.30 al Citylab, sede di Clan, in via Ginori 11/F a Grosseto. Gradita la prenotazione tramite Whatsapp al numero 392.5485396″.