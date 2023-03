“Caccia al tesoro fotografica”: ecco l’iniziativa per valorizzare le bellezze cittadine

Grosseto. Una caccia al tesoro per le vie della città, attraverso punti simbolici e talvolta dimenticati, per far divertire chiunque voglia partecipare: è l’iniziativa “Caccia al tesoro fotografica“, organizzata dal comitato di Grosseto del Centro sportivo italiano di via Ambra e fortemente sostenuta dall’amministrazione, che si impegna nella concessione dei vantaggi economici richiesti e nella messa a disposizione del suolo pubblico.

La caccia al tesoro

La manifestazione, che avrà luogo domenica 21 maggio dalle 9.00 alle 18.30, vede sfidarsi più squadre in cui i partecipanti dovranno individuare, risolvendo degli indovinelli, un numero concordato di punti di interesse – storico, culturale e/o artistico – e successivamente recarsi a fotografarli.

“Siamo molto soddisfatti di contribuire alla realizzazione di questa iniziativa che ha come finalità la sensibilizzazione della comunità ai beni culturali che la nostra città ospita – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Un modo simpatico che permetterà di riscoprire e apprezzare luoghi spesso dimenticati e di rafforzare il senso di identità culturale, necessario allo sviluppo del territorio“.