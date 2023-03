“Nascita di uomini democratici”: incontro su Luciano Bianciardi al Villino Pastorelli

Martedì 14 marzo, alle 17.00, nella sede di Fidia, nel Villino Pastorelli, in via Oriana Fallaci 6 a Grosseto, si terrà l’incontro “Nascita di uomini democratici: Bianciardi e la scuola del ventennio fascista“, all’interno del ciclo di eventi culturali organizzati per il centenario della nascita di Luciano Bianciardi.

L’incontro

L’incontro, organizzato dalla Fondazione Luciano Bianciardi e dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, intende offrire, a partire dalla lettura critica di alcuni testi di Luciano Bianciardi, uno spaccato sull’esperienza scolastica nell’Italia degli anni Trenta e Quaranta, riflettendo sull’intreccio tra figure, parole d’ordine e pratiche che influenzarono il suo processo formativo e quello della generazione del «lungo viaggio attraverso il fascismo».

Dopo l’introduzione di Massimiliano Marcucci (presidente della Fondazione), Lucia Matergi (direttrice della Fondazione) dialogherà con Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec) e Stefano Campagna (dottorando dell’Università di Parma evicepresidente dell’Isgrec).

L’evento è gratuito e aperto a tutti, l’ingresso è libero.