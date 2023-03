“Il morto sta bene in salute”: la commedia brillante in scena al Teatro degli Industri

Indice dei contenuti La commedia

Grosseto. Domenica 12 marzo, alle 17.00 e alle 21.00 (in doppia replica), al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio, commedia brillante allestita dalla compagnia “Il Teatraccio” di Grosseto per la regia di Claudio Matta.

Si tratterà del quinto e ultimo spettacolo in concorso al festival “Non ci resta che ridere” 2022/23 (XIII edizione).

I proprietari della Pensione della Tranquillità, con i soldi trovati in una valigia lasciata in una stanza da un cliente prima di essere arrestato e poi condannato a venti anni di carcere, pagano i debiti e rinnovano locali e guardaroba. Quando tutto sembra andare per il meglio, arriva Carmelo a reclamare la valigia per conto della famiglia…

Il costo del biglietto è di 12,00 euro. La prevendita dei biglietti ha luogo all’edicola “La Pace” di Grosseto (accanto all’ingresso della basilica del Sacro Cuore), senza diritti di prevendita.

Sponsor: Banca Tema

Organizzazione: Fita Grosseto

Co-Organizzazione: assessorato alla cultura del Comune di Grosseto

Produzione: laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio

Direttore artistico: Giacomo Moscato