“I guardiani del Sagro Sanguine”: Oriano Negrini presenta il suo libro al Museo di storia naturale

Grosseto. Oriano Negrini è il protagonista del format “Ti presento il mio libro”, promosso da Fondazione Grosseto Cultura con Grosseto Città che legge: sabato 11 marzo alle 17.30, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5, Negrini presenta il suo libro “I guardiani del Sagro Sanguine” (Betti editrice); ingresso libero.

La rassegna

Con “Ti presento il mio libro” Fondazione Grosseto Cultura offre un’opportunità a tutti gli scrittori del territorio maremmano per promuovere le loro opere e farsi conoscere, mettendo a disposizione gratuitamente la sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse o (come in questo caso) del Museo di storia naturale.

Il libro

“I guardiani del Sagro Sanguine” di Negrini è ambientato a Montieri, agli albori dell’anno Mille, e racconta la storia di un leggendario, nobile e ricco cavaliere giunto da lontano che inizia la costruzione di una particolarissima chiesa destinata ad ospitare la più preziosa delle reliquie: il Sagro Sanguine di Nostro Signore. Quel cavaliere, convertitosi, spezza la sua spada su una roccia, per poi gettarla dentro la buca di una miniera d’argento: inizia cosi il mito della “spada nella roccia”. Nel Seicento il primo marchese di Montieri, sulla scia di queste tradizioni e con l’aiuto dei frati francescani del convento locale, crea la Secreta Compagnia dei Cavalieri della Croce e del Pugnale, da allora custode della Reliquia del Sagro Sanguine.

L’autore

Oriano Negrini lavora al Palazzo di giustizia di Grosseto e si interessa di storia locale, tradizioni e leggende delle Colline metallifere. Ha pubblicato diversi saggi in materia, in particolare sulla comunità di Montieri. Nel 2014 ha pubblicato “La leggenda del re minatore” (Effigi editore) e sulla sua pagina Facebook, a puntate, il libro “Il mistero delle carte di Montieri”.