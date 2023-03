Stagione teatrale da record: sold out per tutti gli spettacoli

Grosseto. Nove spettacoli in cartellone, quattro date replicate, altrettanti appuntamenti per i bambini e poi i laboratori teatrali e di danza e gli approfondimenti.

La stagione teatrale 2022-2023 dei teatri di Grosseto promossa dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus è stata un susseguirsi di successi. Tutte le rappresentazioni andate in scena fino ad oggi hanno chiuso i botteghini con un sold out. Per tre date c’è stata talmente tanta richiesta che sono state previste le repliche.

I prossimi spettacoli

Sui palchi dei Teatri di Grosseto sono arrivati Silvio Orlando, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, Elio, Elena Sofia Ricci, Francesco Pannofino. E anche lo spettacolo di uno degli attori più amati dal pubblico italiano, Claudio Bisio, “La mia vita raccontata male“, di giovedì 16 marzo, non sarà da meno, visto il numero dei posti rimasti in prevendita.

E poi c’è Mario Perrotta, che sarà sul palco del Teatro degli Industri con il suo spettacolo su Calvino domenica 26 e lunedì 27 marzo. Anche per questo evento in prevendita ci sono solo pochi biglietti.

«Siamo veramente soddisfatti di questa stagione teatrale – dichiara l’assessore alla cultura, Luca Agresti –: vedere sempre il tutto esaurito nei nostri teatri ci riempie di orgoglio e conferma che la qualità della proposta è altissima. Continueremo ad investire nella cultura, un settore che fa crescere la comunità e nel contempo promuove la città di Grosseto».

Ma l’attività non è solo quella serale: il grande impegno dei teatri di Grosseto è rivolto a formare il pubblico del domani. La rassegna “Sipario incantato” dedicata ai più piccoli ha coinvolto le scuole cittadine portando al Teatro degli Industri tantissimi studenti. E mancano ancora due date, martedì 7 e martedì 31 marzo.

E poi i laboratori “Industrilab”, a cui si sono aggiunti due appuntamenti dedicati alla danza in calendario nelle prossime settimane.

E ancora gli approfondimenti sugli spettacoli in cartellone “Aspettando la prima”, con l’ultimo incontro venerdì 24 marzo dedicato a Italo Calvino.