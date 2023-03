“Letture musicali”: nuovi appuntamenti nelle biblioteche maremmane

Grosseto. In arrivo nuovi appuntamenti con le “Letture musicali”, gli eventi gratuiti promossi dalla Rete Grobac delle biblioteche di Maremma, in collaborazione con l’associazione musicale Agimus.

I prossimi spettacoli

I prossimi incontri, gratuiti e a ingresso libero, si terranno martedì 7 marzo, alle 18, a “Le Stanze” di Manciano, in via Cavour 6, con Francesco De Luca che accompagnerà le letture di Juan Ramon Jiménez; mercoledì 8 marzo, alle 18, nella sede dell’Accademia musicale di Pitigliano, in piazza della Repubblica 27, con il Trio Summit che accompagnerà le letture di Pablo Neruda; giovedì 9 marzo, alle 18, alla biblioteca “La Piccola” di Capalbio con Luca Provenzani che accompagnerà le letture di Agnolo Poliziano; venerdì 10 marzo, alle 18, alla biblioteca “Pietro Raveggi” di Orbetello con il Trio dell’Accademia Amiata ensemble che accompagnerà le letture di Charles-Ferdinand Ramuz.

I musicisti

Vincitore, durante il suo percorso accademico, della borsa di studio Erasmus+ , Francesco De Luca (nella foto) ha studiato al “Real conservatorio superior de musica” di Madrid con Javier Somoza. Nel 2019 si è aggiudicato la borsa di studio “Vittorio Baglioni”, messa in palio dal Conservatorio di Siena. Ha inoltre partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali ottenendo numerosi premi, come quello della “Città di Tarquinia”, il “Silver 2017 di Vinci” e il “Davide Lufrano Chaves”. Recentemente è rientrato tra i dodici vincitori del concorso “Attraverso i suoni – Agimus sistema futuro”.

Il Trio Summit, composto da Claudio Cavalieri al violino, Riccardo Guazzini al sassofono e Gloria Mazzi al pianoforte, coniuga le competenze e il talento dei suoi membri, musicisti noti nel panorama musicale italiano. Cavalieri, primo violino dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto, è docente di violino e vicedirettore dell’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, Guazzini suona in numerose formazione, come il “Freem Saxophone Quartet” e la “Fantomatik orchestra”, eseguendo repertori classici, funk, jazz e blues, e Gloria Mazzi è il direttore artistico della stagione musicale “La voce di ogni strumento”, di “Musica in ospedale”, di “Giovani in musica” ed è presidente della sezione “Agimus” di Grosseto.

Vincitore, nel 1994, della Selezione giovani solisti indetta dall’Ort, con il concerto di Saint-Saes, Luca Provenzani è stato selezionato dalla Rai per rappresentare l’Italia a Lisbona in un concerto da camera radiotrasmesso in diretta in tutto il continente. Dal 1997 è presidente e direttore artistico della sezione “Agimus” di Firenze, curatore della stagione musicale “Careggi in musica” e, dal 2005, dell’attività concertistica dell’associazione aretina “Le 7 note”.

Il Trio dell’Accademia Amiata ensemble, composto da Claudio Cavalieri al violino, Marina Zannerini al clarinetto ed Ettore Candela al pianoforte, concentra il suo repertorio nel Novecento, un secolo ricco e variegato di correnti e di novità nel campo dell’armonia, della forma, del ritmo e dell’orchestrazione, che ha registrato la ricerca di nuove sonorità che hanno portato alla nascita di formazioni strumentali cameristiche inusitate, a volte anche provocatorie, come gli ensemble di percussioni, fino all’inserimento di strumenti etnici ed elettronici.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti di “Letture musicali” si terranno il 28 marzo ad Arcidosso, il 29 marzo a Grosseto, il 30 marzo a Magliano in Toscana e il 31 marzo a Monte Argentario con le musiche del duo “Dulcedo Ardens”.

Per informazioni sugli eventi “Letture musicali” è possibile contattare la biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia all’indirizzo mail biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure a agimus.grosseto@agimus.it.