Torna “Cassero in Arte”: sei mesi di mostre, musica e spettacoli. Il programma completo

Grosseto. Torna “Cassero in Arte“, la rassegna culturale promossa ed organizzata dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto.

Dal 4 marzo fino a settembre, raddoppiano gli appuntamenti che trasformeranno il Cassero senese in un palcoscenico naturale di mostre, concertii, rappresentazioni teatrali, concerti, festival di danza. Si tratta di eventi culturali adatti a tutte le età che permetteranno ai cittadini e ai visitatori di scoprire anche alcuni degli spazi inediti di uno dei monumenti simbolo ed orgoglio della città, recentemente riaperti al pubblico.

“Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento ormai consolidato di ‘Cassero in Arte’, con mostre ed eventi che animeranno il Baluardo Fortezza da marzo a settembre. Non mancheranno poi gli appuntamenti con la danza, ma anche teatro e musica saranno protagonisti – afferma Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura -. Una rassegna quindi ricca di appuntamenti che siamo certi coinvolgeranno senza dubbio moltissimi cittadini e turisti.”

“Siamo felici di promuovere questa nuova edizione di ‘Cassero in Arte’, la rassegna culturale che ogni anno offre ai cittadini mostre, concerti e spettacoli. Di particolare evidenza le esibizioni flamenco in un gemellaggio della compagnia ‘Francesca Selva’, che ha la residenza artistica al Cassero, con una scuola di danza spagnola – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Quest’anno il programma degli eventi è molto vasto e prevede numerosi appuntamenti per grandi e piccoli. Ringraziamo l’Istituzione Le Mura e tutti coloro che hanno organizzato queste iniziative che arricchiscono la nostra città”.

Il programma degli eventi

Le mostre

La rassegna apre i battenti sabato 4 marzo con l’inaugurazione della mostra del fotografo ritrattista nisseno Peppe Tambè “Donne… tra luci e ombre”, che resterà aperta al pubblico fino al 19 marzo.

Dal 25 marzo al 9 aprile, invece, alle Casette cinquecentesche si terrà la mostra collettiva che celebra il 40esimo anniversario della Fondazione Aagf. Saranno esposte le opere di pittori, scultori e grafici che dal 1982 al 2022 hanno partecipato attivamente alle iniziative d’arte dell’associazione, punto di riferimento per gli artisti del territorio grossetano.

Agaf tornerà poi ad essere protagonista il 27 maggio con una estemporanea di pittura che coinvolgerà l’intera cinta muraria e riserverà molte sorprese.

Dal 27 aprile al 28 maggio, invece, i visitatori potranno apprezzare nell’area espositiva del Cassero senese la mostra di Paolo Giorgi, uno tra i più illustri artisti del panorama nazionale del nostro tempo. L’esposizione “Paolo Giorgi. Opere recenti” è il fiore all’occhiello della rassegna ed in essa si celebra il simbolismo realistico di Giorgi che nasce dalla sua fascinazione per il mito e le fiabe.

Giugno sarà il mese dedicato alle mostre di Marina Quattrini “La mia vita a colori” (8-18 giugno) e Giuseppe Di Mauro “Mare e terra di Maremma” (24 giugno-2 luglio), entrambe previste alle Casette cinquecentesche del Baluardo Fortezza. L’esposizione di Giuseppe Di Mauro sarà arricchita da alcune sue poesie bucoliche ispirate all’incontro tra uomo e natura, che si fonderanno con le sue sculture, per la maggior parte create a partire da ciò che l’artista recupera nelle sue passeggiate sulle spiagge e nella macchia mediterranea.

Dall’8 luglio al 15 luglio spazio alla mostra fotografica “(RE)Inspiration/Hybryd”, a cura di Lifc Toscana (Lega italiana fibrosi cistica), che vede protagonisti i giovani affetti da questa grave malattia genetica. Il progetto della mostra fotografica nasce nel 2019 con i primi scatti di “(Re)Inspiration”, realizzati pro bono dal fotografo Alessandro Galatoli. Con la pandemia il progetto ha trovato nuova vita attraverso l’inclusione del nuovo progetto “Hybryd” di Riccardo Mongiu che utilizza la fotografia ibrida per esaltare i segni della malattia.

Dal 22 luglio al 20 agosto sarà protagonista l’architetto e storico dell’arte Massimo Tosi con la sua esposizione “Grosseto e la Toscana medicea”. Basandosi su dati di scavo e tavole storiche, Tosi riproduce fedelmente nelle sue tavole ad acquarello le fisionomie di castelli, dimore storiche, chiese come anche intere città.

Chiude il cartellone dedicato alle esposizioni d’arte la retrospettiva di Bruno Caponi, dal titolo “Bruno Caponi. Dal carboncino alla laguna, una vita di pittura”, che resterà aperta dal 2 al 16 settembre. Conosciuto come il pittore del mare – celebri, infatti, le sue rappresentazioni della natura orbetellana con la sua laguna – attraverso questa retrospettiva sarà possibile apprezzare le sue numerose opere.

I workshop e gli spettacoli

“Cassero in arte” non è solo mostre, ma anche eventi e workshop. C’è grande attesa, infatti, per il convegno collegato al Concorso di progettazione per la “Riqualificazione dell’asse viario di via Dei Barberi tramite la realizzazione di una greenway urbana”, previsto dal 21 aprile al 2 maggio.

Inoltre, il 10 marzo il Cassero farà da palcoscenico all’installazione teatrale itinerante “Love Story” a cura di Anima Scenica. “Love Story” vuole essere un’occasione di incontro e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere attraverso il teatro e la danza.

Il 10 giugno, invece, si terrà la premiazione delcConcorso letterario “Leopoldo II di Lorena”, a cura dell’associazione “Incipit”.

Dal 5 al 9 luglio torna anche l’attesissima rassegna “Rosso di sera”, che proporrà al pubblico piacevoli serate dove esibizioni di danza, musica, reading teatrali saranno arricchite da degustazioni di vini.

I concerti

La musica è un’altra grande protagonista di questa edizione di “Cassero in Arte”, con i concerti che si terranno nell’area spettacoli. Paolo Mari si esibirà con diverse proposte da non perdere: “Zingareska” (23 giugno), “Non è la rosa, non è il tulipano” (21 luglio), “Ulisse coperto di sale” (4 agosto), “Vissi d’arte, vissi d’amore” (18 agosto).

Inoltre, è in programma il 12 e il 13 luglio un contest musicale rivolto a tutti i giovani musicisti.

La danza

Gran finale con “Cassero in danza”, il festival internazionale di danza contemporanea firmato da Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, giunto alla VI edizione, che porta a Grosseto le più importanti compagnie d’Italia e d’Europa (6- 10 settembre).

Gli orari

L’ingresso alle mostre costa un euro; gli under 6 entreranno gratis; ingresso con visita guidata alla Fortezza 5 euro (informazioni e prenotazioni alla cooperativa Le Orme, e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276).

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30, martedì chiuso.

I concerti e gli spettacoli di danza e teatro vanno in scena alle ore 21.30.