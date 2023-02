“Particolari non segreti: la vera identità di Agabito Gabrielli”: il libro presentato in biblioteca

Massa Marittima. Si terrà venerdì 3 marzo, alle 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, la presentazione del libro “Particolari non segreti: la vera identità di Agabito Gabrielli“, scritto da Simonetta Soldatini, Betti Editrice.

Interverranno: Giacomo Zanibelli, dell’università Federico II di Napoli; Oris Carrucoli, del Centro Studi Agapito Gabrielli; Irene Marconi, assessore comunale alla cultura; Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale; Carlo Vivarelli, del Rotary Club Massa Marittima.

Il libro

La prima cronaca scritta sulle vicende storiche di Massa Marittima, la seicentesca Istoria dell’antica Città di Massa distrutta, racchiude da sempre un enigma. Il suo sconosciuto autore è sembrato ad un certo punto svelarsi associando la figura di un anonimo frate agostiniano con il nome di Agabito Gabrielli. Una fortunata unione che si è affermata e consolidata tanto da diventare ormai tradizione nella storiografia locale dall’800 in poi.

Ma cosa c’è di vero nella ormai scontata rappresentazione di Agabito Gabrielli come frate agostiniano? Un personaggio in fondo mai concretamente delineato, ma piuttosto evocato nell’incertezza di ogni connotazione circa la sua vita reale. E tale sarebbe rimasto se non fosse apparsa, inaspettatamente, una traccia ad aprire uno spiraglio su un’altra realtà indicando la strada alla ricerca per rispondere alla domanda. In conclusione, Agabito Gabrielli chi era veramente? Per saperlo non occorre spingersi tanto lontano. Le fonti lo rivelano con chiarezza sorprendente e ci aprono una prospettiva sulla vita cittadina in un inesplorato Seicento.

L’autrice del libro Simonetta Soldatini, archivista ricercatrice, ha riordinato negli anni l’archivio storico di Massa Marittima e il Fondo Badii, che è molto importante per la storia del Risorgimento di Massa Marittima, oltre al recente riordino degli archivi minerari che sono nel centro documentazione di Niccioleta, un lavoro immane che si è concluso lo scorso anno. Simonetta Soldatini si è inoltre occupata tra i vari lavori dell’archivio preunitario del Comune di Scarlino. Durante queste ricerche ha trovato alcuni documenti che le hanno consentito di seguire una traccia su questo personaggio di Massa Marittima, Agabito Gabrielli, ed è arrivata a scoprire delle informazioni importanti per risalire alla sua vera identità. Il volume è finanziato dal Centro Studi Storici.