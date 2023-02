“Per me…è stato il ’68 – Racconto di una mutazione”: Marcello Polvani presenta il suo libro

Indice dei contenuti L’autore

Il libro

Grosseto. Venerdì 3 marzo, alle 18.00, al villino Pastorelli-Fidia (ex sede Banca dell’Agricoltura) a Grosseto, avrà luogo la presentazione del libro di Marcello Polvani: “Per me…è stato il ’68- Racconto di una mutazione” Innocenti, 2023). Ne discutono con l’autore Adolfo Turbanti e Flavio Fusi. Interverrà l’editore, Stefano Innocenti.

L’autore

Marcello Polvani è nato a Grosseto e si è laureato a Pisa in Ingegneria elettronica, manifestando fin da subito grande interesse per l’insegnamento. È stato docente di Elettronica nelle scuole superiori e, come membro del Cidi (Centro d’iniziativa democratica degli insegnanti), si è interessato alle metodologie didattiche e ha partecipato alla organizzazione del convegno nazionale “Informatica e scuola” del 1984. Per alcuni anni, inoltre, ha fatto parte del comitato tecnico scientifico del Polo universitario grossetano.

Il libro

Il libro è nato dal desiderio di testimoniare un periodo della nostra storia sul quale molti autorevoli personaggi hanno scritto. Le vicende legate al ’68 sono viste con gli occhi della memoria di chi, allora giovane studente universitario, ha vissuto direttamente quei fatti nel contesto pisano, non come leader, ma come onesto e appassionato gregario. Questa esperienza ha portato il protagonista ad una maturazione personale da cui sono poi scaturite le sue scelte di vita, sempre coerenti con i principi acquisiti in famiglia. In ultima analisi emerge il percorso di formazione di un giovane ventenne plasmato nel fuoco di quegli anni formidabili.

Per volontà dell’autore i diritti del volume sono devoluti all’Isgrec.