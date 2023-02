“Regalia adorned nature”: laboratori e incontro con l’artista della mostra al Museo archeologico

Castiglione della Pescaia. Domenica 26 febbraio, in occasione dell’evento di chiusura della mostra “Regalia adorned nature” al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, dalle 10.30 alle 12 l’artista canadese Chandra Rice incontrerà il pubblico con cui condividerà gli antichi gesti delle arti tessili messi in pratica per la realizzazione delle stoffe esposte.

I laboratori

Durante la mattinata al MuVet si potrà partecipare a tre laboratori sull’artigianato tessile pensati per ispirare e coinvolgere adulti e bambini, che avranno l’opportunità di scoprire insieme all’artista come filare e tessere la lana e come viene tinta e trattata.

Evento gratuito, ma sarà gradita la prenotazione telefonando al numero 0564.948058 o scrivendo all’indirizzo e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it