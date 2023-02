“Attraverso i suoni”: la pianista Sara De Santis in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. A.Gi.Mus. Grosseto – per il progetto “Ais – Attraverso i suoni” – offre ancora una volta alla città un’occasione speciale per ascoltare una giovane musicista talentuosa.

Giovedì 23 febbraio, alle 18.00, nell’aula magna del Polo Bianciardi si esibirà – in un concerto gratuito – Sara De Santis al pianoforte.

La pianista

Nonostante la sua giovane età – è nata nel 2004 – Sara De Santis ha già all’attivo un’intensa attività artistica, costituita da concorsi nazionali ed internazionali, masterclasses e concerti in Italia e all’estero. Nel 2018 è stata invitata, quale vincitrice assoluta della sua categoria al concorso pianistico internazionale “Città di San Donà di Piave”, al festival pianistico “Giovani talenti alla tastiera”, nella splendida cornice di Villa Loredan Franchin. Nel luglio 2019 è vincitrice assoluta al “Concorso internazionale Pietro Iadeluca” a Carsoli (Aquila), dove le viene assegnata una borsa di studio e due concerti premio. Nel 2020 è stata ospite della rassegna “Concerti al Tempietto” a Roma; sempre nel 2020 è stata selezionata dal conservatorio per tenere un concerto nella prestigiosa Sala Bianca a Palazzo Pitti.

Nel 2021 si segnalano importanti successi al “Premio Crescendo” di Firenze, dove le è stato assegnato il premio “Margherita Gallini” per la migliore esecuzione di un brano di Chopin, al concorso “Giovani promesse” di Spirano (Bergamo), al concorso “Andrea Baldi” di Bologna e al “Premio Dallapiccola” di Firenze. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento con una speciale attenzione a Chopin e Debussy, particolarmente affini alla sua sensibilità musicale. Nell’aprile 2022 è stata selezionata tra i vincitori di “Attraverso i suoni”, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Fondazione Cassa di Risparmi di Firenze per il sostegno alla carriera professionale di giovani talenti under 30.

A Grosseto Sara De Santis porta il fascino senza tempo di Chopin.

L’appuntamento è giovedì 23 febbraio, alle 18.00, nell’aula magna del Polo Bianciardi.

Ingresso libero.

Per informazioni: tel. 339 7960148, e.mail agimus.grosseto@agimus.it