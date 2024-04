Sapori di mare e di terra: la ricetta dei pici alle briciole con alici

La cucina maremmana è rinomata per la sua semplicità, sinonimo di ricchezza di sapori rustici ed estremamente autentici. Tra i tanti piatti che rappresentano questa regione, i “pici alle briciole” sono un vero e proprio tesoro culinario.

Questo piatto, nato dalle cucine povere contadine dall’ingegno di chi sapeva trasformare gli avanzi in un pasto buono e sostanzioso, è diventato un simbolo della tradizione gastronomica locale.

I protagonisti indiscussi della ricetta sono i pici, un formato di pasta fresca simile a spaghettoni spessi, realizzati con acqua, farina e olio extravergine d’oliva. La loro consistenza ruvida e irregolare si sposa perfettamente con il condimento semplice, ma ricco di sapore: briciole di pane raffermo tostate in padella con aglio, olio e peperoncino. Per i palati più fini, l’aggiunta di alici fresche è un must.

La variante con le alici rappresenta inoltre l’essenza stessa della Maremma, un territorio in cui la rusticità contadina si intreccia a doppio filo con l’influenza del mare e dei suoi popoli e mestieri.

La preparazione dei pici alle briciole è piuttosto elementare, la chiave della buona riuscita sta nella scelta di ingredienti di eccellente qualità: pane toscano raffermo, olio extravergine d’oliva dall’aroma fruttato intenso, aglio fresco, peperoncino piccante quanto basta per dare brio al piatto, prezzemolo per la nota vegetale e alici per la nota sapida.

La ricetta (per 4 persone)

Ingredienti

Per i pici:

500 grammi di farina di semola di grano duro; 200 grammi di acqua; un pizzico di sale.



Per le briciole:

200 grammi di pane raffermo; 4 cucchiai di olio d’oliva extravergine; 2 spicchi d’aglio; un peperoncino rosso fresco (facoltativo); sale e pepe q.b.



Per il condimento:

12 filetti di alici; 4 cucchiai di olio d’oliva extravergine; 2 spicchi d’aglio; un ciuffo di prezzemolo fresco; sale e pepe q.b.



Preparazione