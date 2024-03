Pasqua maremmana: la ricetta del buglione di agnello

L’ intera regione della Maremma si prepara ad accogliere in tavola una delle tradizioni culinarie più amate e significative per la Pasqua cattolica: il buglione d’agnello.

Un’antica ricetta rustica e verace tramandata di generazione in generazione, che affonda le sue radici nei costumi rurali della regione e che racconta scene di vita quotidiana al tempo dei pastori, dei butteri e dei carbonai. Dalle zone interne del Monte Amiata fino ai borghi incastonati nel tufo al confine con il Lazio, l’agnello, legato indissolubilmente alla festività religiosa come simbolo di sacrificio, viene cucinato per l’occasione in una salsa saporita di pomodori, odori misti e spezie. Un secondo piatto non leggero ma ricchissimo di gusto: la carne, tenera e succulenta, si scioglie letteralmente in bocca e i sapori intensi della salsa fanno da base per la più succulenta delle scarpette.

Il termine buglione richiama nel gergo maremmano l’idea di “un’accozzaglia di cose”, non a caso spesso si trovano versioni della ricetta che comprendono anche carne di manzo e di pollo. Per la versione di Pasqua, la ricetta da seguire è quella con l’agnello utilizzato in forma esclusiva:

Ingredienti (per 4 – 6 persone)

1 kg polpa di agnello

200 gr pomodori pelati

1 cucchiaio concentrato di pomodoro

2 spicchi aglio

1 costa di sedano

1 carota picciola

2 cipolle medie bianche

1 peperoncino

2 foglie di alloro

1 chiodo di garofano

3 foglie di salvia e 2 rametti rosmarino

1 bicchiere vino bianco

q.b. sale e pepe

q.b. pane toscano tostato

q.b. olio evo

La ricetta