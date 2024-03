Maccheroni alla poderana, un’antica ricetta per il menù di Pasqua

Con l’avvicinarsi della Pasqua, le tavole italiane si preparano ad accogliere sapori tradizionali e ricette che raccontano storie. E’ un’occasione unica per aggiungere un tocco di autenticità ai menù pasquali esplorando e riportando alla luce piatti dimenticati, ma originali.

Tra questi, i maccheroni alla poderana sono un vero e proprio ritorno alle radici della vita contadina maremmana: la ricetta nasce infatti (come suggerisce il nome) all’interno dei poderi, le tipiche fattorie rurali sparse a macchia d’olio nella regione. Ortaggi e legumi di stagione come fave e carciofi incontrano la carne del maiale per un condimento ideale da associare alla giusta consistenza e porosità della pasta fatta in casa.

Per preparare i maccheroni alla Poderana per 4 persone:

400 grammi di maccheroni;

1 cipollotto fresco;

1 scalogno;

1 spicchio di aglio;

q.b. peperoncino;

5 carciofi;

1 limone;

200 grammi di salsiccia;

80 grammi di fave;

160 grammi di polpa di pomodoro;

Q.b. sale e pepe;

olio extravergine di oliva;

Q.b. pecorino toscano.

Procedimento

Iniziare pulendo accuratamente i carciofi, rimuovendo le foglie esterne e tagliandoli a spicchi. Immergere i carciofi in una ciotola d’acqua con succo di limone per evitare che anneriscano.

Successivamente, preparare il soffritto tritando finemente il cipollotto e lo scalogno. Irrorare con una dose generosa di olio evo e unire uno spicchio di aglio intero (da rimuovere successivamente) e una rondella di peperoncino.

Una volta che il soffritto diventa dorato, unire i carciofi tagliati a pezzi piccoli. Lasciar cuocere circa 15 minuti e aggiungere la salsiccia sbriciolata e le fave. Cuocere a fuoco lento per circa 20/25 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Aggiungere la polpa di pomodoro. Regolare di sale e pepe e ultimare la cottura.

Nel frattempo, portare a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuocere i maccheroni fino a quando saranno al dente. Scolarli e mantecarli nel sugo preparato per almeno due minuti prima di servire, unendo un’abbondante grattugiata di pecorino toscano.