“Saperi & Sapori”: al via su Radio Star una nuova rubrica tutta maremmana

Grosseto. “Un nuovo modo di tramandare la tradizione e la storia dei piatti maremmani”: è così che Giuseppe Licciardi, direttore di Radio Star Grosseto, ha descritto la nuova rubrica “Saperi & Sapori” che andrà in onda sulla radio online della Maremma ogni venerdì alle 11.00.

Il profumo di un antico libro di ricette ed una “lezione di cucina” fatta in casa dalla nonna restano due elementi fondamentali in quella che si chiama “tradizione”.

Spesso però la frenesia della vita di tutti i giorni ci porta a cercare frettolosamente ricette online, che alla fine non profumano mai di “casa”.

“Abbiamo cercato un compromesso: un mezzo accessibile e moderno per raccontare i sapori dei tempi passati”, spiega Licciardi.

Il conduttore Giuseppe Licciardi, in collaborazione con Simona Di Gregorio, cuoca contadina grossetana, accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta delle ricette tradizionali tra curiosità, dosi e procedimenti, così da far scoprire o riscoprire tanti piatti genuini “Made in Maremma”.

L’appuntamento è ogni venerdì alle 11.00 su Radio Star Grosseto (app e sito web) e sulle pagine social della radio.

