Profumi di Maremma: pappardelle, fave e pecorino marzolino

Nella suggestiva regione della Maremma toscana, dove la primavera dipinge i paesaggi con colori vividi e profumi avvolgenti, c’è un piatto che cattura l’essenza stessa di questa stagione di rinascita e abbondanza: le pappardelle con le fave e il pecorino marzolino, un matrimonio perfetto tra tradizione e territorio, omaggio alla bontà e all’autenticità delle materie prime locali.

La ricetta si lega all’arrivo di marzo e gli ingredienti valorizzano la tradizione gastronomica del territorio: le pappardelle, morbide strisce di pasta preparate rigorosamente a mano, offrono la consistenza ideale per intrecciarsi con le fave, protagoniste indiscusse della primavera. Coltivate nei fertili campi della Maremma, sono uno dei simboli dell’eredità agricola locale. La loro dolcezza e il loro sapore delicato arricchiscono il piatto con una nota fresca e vegetale. Il pecorino Marzolino viene prodotto principalmente durante il periodo primaverile, quando le pecore pascolano nei campi rigogliosi delle colline toscane. È proprio in questo periodo che l’erba fresca e profumata conferisce al latte delle pecore un sapore unico e caratteristico, che si riflette nel gusto del formaggio.

Per chi desidera aggiungere un tocco extra di golosità alla ricetta, è possibile optare per una variante che prevede l’aggiunta di gustosi cubetti di rigatino locale per un tocco di sapidità e avvolgenza in più.

La ricetta (per 4 persone)

Ingredienti

Per la pasta fresca:

300 grammi di farina 0

100 grammi di farina di grano duro

4 uova

Per il condimento:

200 grammi di fave

150 grammi di pecorino marzolino

1 cipollotto fresco

1 scalogno

q.b. sale e pepe

q.b. olio extravergine di oliva

Preparazione

Pasta:

Iniziare rompendo e sbattendo le uova in una ciotola.

In un’altra ciotola, setacciare le farine e aggiungere ad esse le uova precedentemente sbattute.

Mescolare delicatamente il composto fino a ottenere una consistenza abbastanza compatta.

Trasferire l’impasto sulla superficie di lavoro e procedere a lavorarlo continuamente fino ad ottenere un panetto omogeneo e morbido al tatto.

Lasciare riposare in frigo coperto da pellicola per circa 2 ore.

E’ il momento di stendere: prendere l’impasto e cospargere la superficie di lavoro con un po’ di farina.

Cominciare a stendere la sfoglia delicatamente con un mattarello o con l’aiuto di una sfogliatrice fino a ottenere una sfoglia sottile e uniforme.

Separare l’impasto a metà in senso orizzontale e, a questo punto, arrotolare la sfoglia su se stessa.

Tagliare l’impasto in strisce mantenendo una larghezza di circa 1-1,5 centimetri.

Condimento: