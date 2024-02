Frittelle di riso, tutto il buono del Carnevale

Le allegre celebrazioni del Carnevale stanno giungendo al termine. Durante il fine settimana, le piazze delle città e dei borghi toscani si animeranno di colori e festeggiamenti spettacolari in occasione della chiusura delle festività con carri allegorici, sfilate mascherate e una gioiosa atmosfera di festa da condividere tra adulti e piccini.

Ad accompagnare la ricorrenza, tra le delizie culinarie disponibili nei banchetti e nelle botteghe caratteristiche, spiccano le frittelle di riso, tesoro dolciario dalle radici rinascimentali.

Una figura in particolare, il Maestro Martino de’ Rossi, ne lasciò testimonianza all’interno del V capitolo del suo “Libro de arte coquinaria”. Cuoco papale e cuoco alla corte degli Sforza, aveva accuratamente riportato indicazioni circa la preparazione specificando che il riso deve cuocere molto a lungo nel latte e che, una volta creata la forma rotonda, devono essere fritte in olio o strutto. A tutti gli effetti siamo di fronte a una ricetta che è rimasta pressoché invariata per oltre cinquecento anni.

Questa prelibatezza nelle sue molteplici varianti che hanno preso forma nei secoli è conosciuta in tutta Italia ma in Toscana, complice anche la tradizione del mestiere del frittellaio radicata nella città di Siena, si distinguono per la particolare consistenza soffice e il gusto unico che combina la delicatezza del riso all’intrigante aroma di scorza di arancia.

Il riso più adatto per la preparazione è il riso originario, ricco di amido e caratterizzato dal chicco molto piccolo.

La ricetta

Ingredienti

300 gr riso originario

1 litro latte intero

40 gr farina

2 uova

80 gr zucchero

scorza di arancia

1/2 bacca di vaniglia

1 cucchiaio di rum

q.b. olio di semi per la frittura

q.b. zucchero semolato per guarnire

Preparazione