Nella danza dei sapori e dei costumi culinari, capita spesso di perdersi tra complicate (seppur eccellenti) ricette sperimentali e ingredienti rari. Eppure, nel cuore di questa sinfonia gastronomica, emergono con veemenza le preparazioni più semplici, quelle che attingono alla purezza degli ingredienti e al rispetto delle tradizioni.

In occasione della giornata nazionale della salsiccia, la cui ricorrenza è fissata per ogni 18 gennaio dell’anno, rispolveriamo un grande classico rustico e genuino: salsicce con fagioli nella loro versione maremmana.

Sapore e sostanza, eredità della migliore tradizione contadina, in un piatto unico che combina la sapidità del salume, spesso preparato con carne di cinghiale o maiale mista a spezie, ai fagioli, caratterizzati da una consistenza cremosa e dal gusto leggermente dolce, creando un’armonia di sapori che si completano a vicenda e che si identificano con la cultura gastronomica e agricola della Maremma.

Una fusione armoniosa tra i prodotti della terra e quelli dell’allevamento perfetta per scaldare le fredde giornate di gennaio abbracciando la filosofia “less is more” al fine di valorizzare la straordinaria qualità degli ingredienti.

I fagioli utilizzati nella preparazione possono variare: il più delle volte a fare da protagonisti sono i famosi fagioli “cannellini” della Maremma, apprezzati per la loro delicatezza, ma si può optare anche per altre varietà autoctone come, per esempio, il fagiolo borlotto di Maremma, particolare per il gusto pieno, ricco e deciso.

La semplicità della ricetta rende questa preparazione estremamente versatile. Può essere preparato in diverse varianti, consentendo a cuochi e appassionati di personalizzarlo secondo i propri gusti.

La ricetta

Ingredienti (per 4 persone)

400 grammi fagioli cannellini di Maremma (secchi e già ammollati almeno per 8 ore)

4 salsicce di maiale o cinghiale

2 spicchi di aglio

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

q.b. peperoncino

q.b. sale e pepe

4-5 foglie di salvia

1 bicchiere di brodo di carne

q.b. olio extravergine di oliva

Preparazione